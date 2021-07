Mertens en Van Uytvanck bijten tanden stuk op Spaans duo en liggen uit dubbeltoernooi

Tegen de ervaren Spaanse speelsters Garbine Muguruza en Carla Suarez Navarro begonnen Mertens en Van Uytvanck als favoriet, maar in de praktijk verliep het allemaal een pak stroever.

In de eerste set moesten Van Uytvanck en Mertens hun eerste opslagspelletje meteen inleveren, ze slaagden er in die set nooit meer in om terug helemaal langszij te komen. Deze ging verloren met 6-3.

Een felle reactie was broodnodig om een vroegtijdige exit te vermijden. In de tweede set ging het lange tijd gelijk op. Nadien kwamen de Spaanse dames weer op voorsprong: 5-3.

Mertens en Van Uytvanck slaagden er dit keer wel in om terug door de opslag van hun tegenstanders te gaan. Ze werkten bij 5-5 vervolgens ook nog een 0-40 achterstand weg. Een tiebreak was het resultaat van een felbevochten set.

Daarin waren het toch opnieuw de Spaanse dames die de bovenhand namen. Muguruza en Suarez Navarro namen met 5-3 een kleine voorsprong en dit keer slaagden Van Uytvanck en Mertens er niet in om die opnieuw uit te wissen. Hun avontuur in het dubbelspel zit er op die manier meteen weer op.

Mertens en Van Uytvanck hoeven wel nog niet meteen hun koffers te pakken. Beide speelsters komen ook nog in actie in het enkelspel.