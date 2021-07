Vliegen en Gillé meteen uitgeschakeld in dubbeltoernooi

Na 1u55' stond er 6-3 en 7-6 (7/5) op het scorebord. Koolhof en Rojer nemen het in de tweede ronde op tegen de Wit-Russen Egor Gerasimov en Ilya Ivashka, of het Nieuw-Zeelandse paar Marcus Daniell en Michael Venus.

De 30-jarige Sander Gillé (ATP-30 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP-29 dubbel) wonnen samen al vijf ATP-titels, waaronder een dit jaar (eind februari) in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. Vorig jaar veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege.