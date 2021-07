Over en uit: wervelende Muguruza kegelt dappere Van Uytvanck uit de Spelen

08:10 08 uur 10. 1/8e finales is eindstation voor Van Uytvanck. Na een stormachtig begin van Muguruza knokte Van Uytvanck zich weer in de wedstrijd. Maar naar het einde van de wedstrijd toe, stond er geen maat meer op de wervelende Spaanse. Het olympisch avontuur van Van Uytvanck wordt dus een halt toegeroepen in de 1/8e finales. . 1/8e finales is eindstation voor Van Uytvanck Na een stormachtig begin van Muguruza knokte Van Uytvanck zich weer in de wedstrijd. Maar naar het einde van de wedstrijd toe, stond er geen maat meer op de wervelende Spaanse. Het olympisch avontuur van Van Uytvanck wordt dus een halt toegeroepen in de 1/8e finales.

08:06 08 uur 06. Muguruza breekt opnieuw. Over and out voor Van Uytvanck? De Spaanse komt helemaal onder stroom. Onze landgenote lijkt nu definitief de trein te missen. Maakt Muguruza het meteen af in het volgende spelletje?

08:00 08 uur . Het staat 1-4. Nu toont Muguruza dat ze gewoon een zeer taaie klant is. Gert Gommé.

07:57 07 uur 57. Muguruza heeft Van Uytvanck in een houdgreep. Muguruza slaat nu een klein gaatje. Na een millimeterbal komt de Spaanse op een 1-3-voorsprong. Kan Van Uytvanck zich opnieuw in de wedstrijd knokken?

07:53 07 uur 53. Ondertussen in het judo:. Ter info: in het judo gaat Mathias Casse door naar de halve finale.

07:49 07 uur 49. De bordjes hangen weer gelijk. Er is meer nodig om Alison Van Uytvanck een mentale tik te geven. Ze deelt nu zelf een dreun uit aan de Spaanse. Gaat ze door voor de knock-out?

07:45 07 uur 45. Valse start Van Uytvanck. Van Uytvanck lijkt wat uit het lood geslagen na de eerste set. Ze geeft Muguruza het eerste spelletje van de tweede set cadeau.

07:42 07 uur 42. Jammer, hier zat meer in voor Van Uytvanck ... Gert Gommé.

07:40 07 uur 40. Eerste set voor Muguruza. Van Uytvanck kwam snel uit de catacomben na een impasse door de weersomstandigheden in Tokio. Ze kwam sterk terug van een 3-0-achterstand, maar miste in de beslissende set wat finesse. Uit frustratie slaat ze de bal hard weg. Ze voelt dat ze hier iets heeft laten liggen.

07:30 07 uur 30. 4-4: De opslag van Van Uytvanck rendeert. Dat Alison Van Uytvanck een serieuze troef in handen heeft met haar opslag weten we al. Maar onze landgenote speelt die kaart vandaag ook goed uit. Muguruza wordt 3x tot een standbeeld gedegradeerd na een ace van Van Uytvanck. Het levert haar een 4-4-stand op.

07:25 07 uur 25. Muguruza schiet wakker. Van Uytvanck en Muguruza maken er een spannend potje van. De Spaanse lijkt haar ritme weer te vinden na de vliegende start van onze landgenote en hijst zichzelf weer in het voordeel: 3-4.

07:22 07 uur 22. Zo zie je maar, van 3-0 naar 3-3. Voorlopig zit er niet veel lijn in deze wedstrijd. Gert Gommé.

07:15 07 uur 15. Goede herstart van Van Uytvanck. Goed (her)begonnen is half gewonnen? Van Uytvanck veegt meteen de 0 van het bord én breekt op de opslag van Muguruza (3-2). Grijpt ze deze tweede kans met beide handen? Als ze het volgende opslagspelletje wint, zet ze haar voet weer naast de Spaanse.

05:28 05 uur 28. Valt de wedstrijd meteen in het water? De speelsters trekken meteen de kleedkamer in. Het gedruppel in Tokio is zo opnieuw de boosdoener.

05:26 05 uur 26. 3-0 voor de opportunistische Muguruza. Dat is niet helemaal de juiste weergave van de werkelijkheid. Gert Gommé.

05:19 05 uur 19. 2-0 voor Muguruza. Felbevochten punten in de aanvangsfase. Zowel Van Uytvanck als Muguruza bikkelen om elk punt, maar de Spaanse kon enkele profiteren van de verkeerde eerste opzet van onze landgenote. Kan ze haar vizier straks wel op scherp zetten? De drive is allszins al aanwezig.

05:18 05 uur 18. Dit gaat een pittig partijtje worden. Van Uytvanck heeft er zin in. Gert Gommé.

05:12 05 uur 12. Break away. Het eerste breekpunt van Van Uytvanck was bijna een feit. Onze landgenote heeft er duidelijk zin in. Met onder andere een knap dropshot zet ze haar goede vorm in de verf.