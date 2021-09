België zakt helemaal weg na snelle start en eindigt 8e in Mixed Team Relay

In de Mixed Team Relay bracht elk land drie handbikers met hun specifieke graad van beperking naar voor. Elke atleet nam om de beurt een ronde voor zich om vervolgens in totaal tot 9 ronden te komen.



De regels omtrent het geslacht van de atleten was niet nader bepaald. Met Van de Steene, Deberg en Vandevyver koos België voor twee mannen en een vrouw, terwijl latere winnaar Italië bijvoorbeeld 3 mannen aan de start bracht.



België schoot meteen goed uit de startblokken in Fuji. Met Van de Steene als startrijder eindigde ons land zelfs helemaal vooraan na de 1e ronde.



Toch was de koppositie van korte duur, want grootmachten als Italië, de VS en Frankrijk namen de wedstrijd al snel in handen. De Belgische medaillehoop verdween als sneeuw voor de zon.



België zakte terug tot de 8e plek (van de 10) en geraakte er nooit meer weg. Italië reed vlot naar het goud, terwijl Frankrijk met een ultieme comeback de VS van het zilver hield.