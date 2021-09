Jonas Van de Steene grijpt net naast het brons: "Sterke prestatie"

13:10 13 uur 10. Van de Steene: "Ik leverde een sterke prestatie". Jonas Van de Steene was een beetje teleurgesteld met zijn 4e plaats, maar vooral tevreden met zijn prestatie. "Je moet ontgoocheld zijn met een vierde plaats. Maar op dit parcours mag ik eigenlijk echt tevreden zijn van mijn prestatie." "Ik had echt een goed gevoel vandaag, er zat veel kracht in mijn armen. Qua wattages per kilo heb ik er het maximum uitgehaald. En dat was de vierde plaats. Dit gevoel wil ik onthouden en meenemen naar de volgende jaren." "Hopelijk komt het er dan uit op andere, meer vlakkere parcoursen. Vandaag val ik jammer genoeg net naast het podium. We zijn hier op de Paralympische Spelen. Het doel is altijd om naar huis te gaan met een medaille. En de vierde plaats, net naast het podium, is de slechtste plaats die je kan hebben. Dat zal dus zuur blijven. Maar ik denk dat het hoogst haalbare was vandaag." Van de Steene bleef op een zwaar parcours lange tijd in de kopgroep. "Tot in de derde ronde bleef het samen", knikte hij. "Niemand brak. En dan uiteindelijk was ik het dan die moest lossen. In de laatste ronde heb ik op karakter de 4e plaats veiliggesteld." . Van de Steene: "Ik leverde een sterke prestatie" Jonas Van de Steene was een beetje teleurgesteld met zijn 4e plaats, maar vooral tevreden met zijn prestatie. "Je moet ontgoocheld zijn met een vierde plaats. Maar op dit parcours mag ik eigenlijk echt tevreden zijn van mijn prestatie."



"Ik had echt een goed gevoel vandaag, er zat veel kracht in mijn armen. Qua wattages per kilo heb ik er het maximum uitgehaald. En dat was de vierde plaats. Dit gevoel wil ik onthouden en meenemen naar de volgende jaren."



"Hopelijk komt het er dan uit op andere, meer vlakkere parcoursen. Vandaag val ik jammer genoeg net naast het podium. We zijn hier op de Paralympische Spelen. Het doel is altijd om naar huis te gaan met een medaille. En de vierde plaats, net naast het podium, is de slechtste plaats die je kan hebben. Dat zal dus zuur blijven. Maar ik denk dat het hoogst haalbare was vandaag."



Van de Steene bleef op een zwaar parcours lange tijd in de kopgroep. "Tot in de derde ronde bleef het samen", knikte hij. "Niemand brak. En dan uiteindelijk was ik het dan die moest lossen. In de laatste ronde heb ik op karakter de 4e plaats veiliggesteld."



10:05 10 uur 05. Net geen podium voor Van de Steene. Na zijn 9e plek in de tijdrit gisteren is Jonas Van de Steene (H4) vandaag net naast de medailleplaatsen gevallen. In een natte wegrit werd onze landgenoot 4e in een tijd van 2u23'54". De wedstrijd bij de heren in de H4-klasse was nog maar net begonnen of het peloton viel al uit elkaar. Van de Steene oogde goed en sloop in het zog van 5 andere renners mee in de kopgroep. Toch bleek het tempo van de andere leiders iets te hoog gegrepen voor onze landgenoot, die zich samen met 2 andere metgezellen als achtervolgende groep ontpopte. Vooraan werd al snel duidelijk dat het goud (Plat) en zilver (Fruewirth) ongrijpbaar was. Brons behoorde wel nog tot de mogelijkheden, maar met nog 1 ronde te gaan moest Van de Steene als 1 van de 2 overgebleven achtervolgers de rol lossen. Een 4e plaats dus voor de 34-jarige Belg, die op 8'41" eindigde van winnaar Jetze Plat. Voor de Nederlander is het na winst in de triatlon en de tijdrit al zijn 3e gouden medaille op deze Paralympische Spelen. . . Net geen podium voor Van de Steene Na zijn 9e plek in de tijdrit gisteren is Jonas Van de Steene (H4) vandaag net naast de medailleplaatsen gevallen. In een natte wegrit werd onze landgenoot 4e in een tijd van 2u23'54".



De wedstrijd bij de heren in de H4-klasse was nog maar net begonnen of het peloton viel al uit elkaar. Van de Steene oogde goed en sloop in het zog van 5 andere renners mee in de kopgroep.



Toch bleek het tempo van de andere leiders iets te hoog gegrepen voor onze landgenoot, die zich samen met 2 andere metgezellen als achtervolgende groep ontpopte.



Vooraan werd al snel duidelijk dat het goud (Plat) en zilver (Fruewirth) ongrijpbaar was. Brons behoorde wel nog tot de mogelijkheden, maar met nog 1 ronde te gaan moest Van de Steene als 1 van de 2 overgebleven achtervolgers de rol lossen.



Een 4e plaats dus voor de 34-jarige Belg, die op 8'41" eindigde van winnaar Jetze Plat. Voor de Nederlander is het na winst in de triatlon en de tijdrit al zijn 3e gouden medaille op deze Paralympische Spelen.



09:53 09 uur 53. Nu is het wachten op Jonas Van de Steen. Op welke plaats eindigt de Belgische handbiker?

09:39 09 uur 39. Plat wint. Na goud in de triatlon en de tijdrit grijp Jetze Plat zijn 3e gouden medaille in de wegrit. Wat een prestatie van de Nederlander!

09:35 09 uur 35. Van de Steene moet rol nu beetje lossen. Wordt het een zure ereplaats voor Jonas van de Steene? Met nog 1 ronde te gaan, moet hij zijn metgezel in de achtervolging een beetje laten gaan. Maakt onze landgenoot de kloof van 20 seconden nog goed?

09:32 09 uur 32. Nog 1 ronde. Jetze Plat komt voor de voorlaatste keer over de streep. Nog 1 ronde te gaan en dan heeft de Nederlander zijn gouden medaille op de wegrit beet.

09:25 09 uur 25. Jetze Plat bouwt zijn voorsprong uit tot 1'36" op de Oostenrijker Freuwirth. Er zal al veel moeten gebeuren voor de Nederlander om de gouden medaille nog mis te lopen.

09:09 09 uur 09. Van de Steene in de race voor brons. Jonas Van de Steene maakt nog steeds kans op een bronzen medaille. De gouden en zilveren plak lijken weg, maar onze 34-jarige landgenoot is samen met de Oostenrijker Gritsch op weg om voor brons te strijden.

08:55 08 uur 55. Vooraan is de Nederlander Plat aan een heel sterke wedstrijd bezig. Hij rijdt simpel weg van zijn compagnon en trekt er alleen op uit. Stevent de Nederlander af op goud?

08:50 08 uur 50. Van de Steene sluit opnieuw aan! Daar is Jonas Van de Steene terug! Hij sluit opnieuw aan bij de 2 achtervolgers. Strijdt onze landgenoot straks voor brons met zijn metgezellen?

08:43 08 uur 43. Van de Steene haakt af. Het tempo bij de achtervolgers ligt iets te hoog voor Van de Steene. De 34-jarige Belg moet afhaken, waardoor hij nu op een 5e plaats rondrijdt.

08:40 08 uur 40. Van de Steene bij de achtervolgers.

08:30 08 uur 30. De achtervolgende groep met Van de Steene.

08:24 08 uur 24. De Nederlander Plat en de Oostenrijker Freuhwirth vormen momenteel de kopgroep. Achter hen ontstaat er een groep van 4 achtervolgers, waaronder Jonas Van de Steene.

08:12 08 uur 12. Van de Steene oogt goed. De kopgroep onderhoudt een stevig tempo in de beginfase van deze wedstrijd. Voorlopig draait Van de Steene goed mee. De Belg komt zelfs af en toe vooraan mee werken om de voorsprong uit te bouwen.

08:07 De kopgroep. 08 uur 07.

08:01 08 uur 01. Van de Steene in de kopgroep. We zijn nog maar net vertrokken, maar het peloton is al helemaal uit elkaar getrokken. Er zijn voorlopig 6 leiders, waar ook Jonas Van de Steene zich bijgeschaard heeft.

07:43 07 uur 43. De start met Van de Steene in het blauw: