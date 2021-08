"Top acht was de doelstelling en die heb ik behaald", reageerde Vandevyver na haar eerste race op haar eerste Paralympische Spelen. "Ik denk dat ik daar ook op mijn plaats sta. Dit was erg goed voor mijn motivatie. Ik kan nog grote stappen zetten. Het was super om hier te mogen deelnemen." "Ik ga nu ook alles geven tijdens de mixed team relay." Die rijdt Vandevyer donderdag aan de zijde van Jonas Van de Steene en Jean-François Deberg.

06 uur 56. Vandevyver: "Doelstelling is behaald". "Top acht was de doelstelling en die heb ik behaald", reageerde Vandevyver na haar eerste race op haar eerste Paralympische Spelen. "Ik denk dat ik daar ook op mijn plaats sta. Dit was erg goed voor mijn motivatie. Ik kan nog grote stappen zetten. Het was super om hier te mogen deelnemen." "Ik ga nu ook alles geven tijdens de mixed team relay." Die rijdt Vandevyer donderdag aan de zijde van Jonas Van de Steene en Jean-François Deberg. .

06 uur . Vandevyver debuteert met 8e plek . Tijdens haar debuut op de Paralympische Spelen heeft Laurence Vandevyver de 8e tijd neergezet in de tijdrit (H3). De Belgische atlete werkte de 16 kilometer af in 41'07"14. Vandevyver mikte op een plekje in de top 8 voor aanvang van haar individuele tijdrit. De eerste kilometers keek de debutante dan ook de kat uit de boom, waardoor ze bij het eerste tussenpunt als 9e op het bord verscheen. De 39-jarige Vandevyver wilde kost wat kost een top 8-plek bemachtigen en schakelde een versnelling hoger. Aan de meet had ze uiteindelijk nog 4 seconden overschot op de 9e in de eindstand. .