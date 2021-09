Deberg eindigt als 5e in mistige en regenachtige wegrit

10:21 10 uur 21. Deberg eindigt als 5e. Jean-François Deberg heeft de wegrit bij de heren in de H3-klasse als 5e afgesloten. De 40-jarige Belg klokte af in een tijd van 2u41'33". Net zoals in de H4-klasse barstte de wegrit in de H3-klasse al snel open. Na enkele speldenprikken vormde zich uiteindelijk een kopgroep van 5 leiders. Deberg was daar niet bij, maar reed in de schaduw van de kopgroep een zeer sterke wedstrijd. In regenachtige en mistige omstandigheden draaide onze landgenoot aan een zeer constant tempo rond. Maar dichter bij de leiders kwam hij niet. Vooraan werd de kopgroep van 5 naar 2 renners gereduceerd. In een fabelachtig slot streden de Zwitser Frei en Rus Kuznetsov voor het goud. Uiteindelijk was het de Rus die in extremis aan het langste eind trok. Deberg kwam ongeveer 7 minuten later over de streep en kan zich na een knappe prestatie nu volledig op de Mixed Team Relay van morgen richten. . Deberg eindigt als 5e Jean-François Deberg heeft de wegrit bij de heren in de H3-klasse als 5e afgesloten. De 40-jarige Belg klokte af in een tijd van 2u41'33".



Net zoals in de H4-klasse barstte de wegrit in de H3-klasse al snel open. Na enkele speldenprikken vormde zich uiteindelijk een kopgroep van 5 leiders.



Deberg was daar niet bij, maar reed in de schaduw van de kopgroep een zeer sterke wedstrijd. In regenachtige en mistige omstandigheden draaide onze landgenoot aan een zeer constant tempo rond. Maar dichter bij de leiders kwam hij niet.



Vooraan werd de kopgroep van 5 naar 2 renners gereduceerd. In een fabelachtig slot streden de Zwitser Frei en Rus Kuznetsov voor het goud. Uiteindelijk was het de Rus die in extremis aan het langste eind trok.



Deberg kwam ongeveer 7 minuten later over de streep en kan zich na een knappe prestatie nu volledig op de Mixed Team Relay van morgen richten.



09:43 09 uur 43. Rus Kuznetsov wint na spannende slotfase. In een man-tegen-man duel trekt de Rus Kuznetsov aan het langste eind tegen de Zwitser Frei. Nu is het wachten op de aankomst van Deberg. . Rus Kuznetsov wint na spannende slotfase In een man-tegen-man duel trekt de Rus Kuznetsov aan het langste eind tegen de Zwitser Frei. Nu is het wachten op de aankomst van Deberg.

09:43 09 uur 43. Vooraan hebben we nog steeds een kopgroep van 5 renners. Krijgen we een sprint op de Fuji Speedway? Voor Deberg zal een medaille er jammer genoeg niet meer inzitten. . Vooraan hebben we nog steeds een kopgroep van 5 renners. Krijgen we een sprint op de Fuji Speedway? Voor Deberg zal een medaille er jammer genoeg niet meer inzitten.

09:33 09 uur 33. Met iets minder dan 2 ronden te gaan heeft Deberg een achterstand van 1'28" op de leiders. Zijn achterstand op de nummer 5 in de wedstrijd is voorlopig 1'27". . Met iets minder dan 2 ronden te gaan heeft Deberg een achterstand van 1'28" op de leiders. Zijn achterstand op de nummer 5 in de wedstrijd is voorlopig 1'27".

09:17 09 uur 17. Ondertussen wordt het wegdek steeds natter in Tokio. Komen er straks schuivers bij de afdalingen op de Fuji Speedway? . Ondertussen wordt het wegdek steeds natter in Tokio. Komen er straks schuivers bij de afdalingen op de Fuji Speedway?

09:14 09 uur 14. Deberg momenteel 6e. De Amerikaan Pinney is vooraan komen aansluiten, waardoor we nu een kopgroep van 5 renners krijgen. Jean-François Deberg rijdt momenteel op een 6e plek rond, op ongeveer een halve minuut van de leiders. . Deberg momenteel 6e De Amerikaan Pinney is vooraan komen aansluiten, waardoor we nu een kopgroep van 5 renners krijgen. Jean-François Deberg rijdt momenteel op een 6e plek rond, op ongeveer een halve minuut van de leiders.

09:02 09 uur 02.

08:35 08 uur 35. Deberg bij achtervolgers. Deberg is samen met 2 andere kompanen op zoek naar de leiders: het duo Merklein/Ablinger. Het is vooral Deberg die het werk voor zijn rekening neemt in de achtervolgende groep. . Deberg bij achtervolgers Deberg is samen met 2 andere kompanen op zoek naar de leiders: het duo Merklein/Ablinger. Het is vooral Deberg die het werk voor zijn rekening neemt in de achtervolgende groep.

08:22 08 uur 22. Mistig. Het weer is zeker niet perfect in Tokio. Er hangt veel mist rond de Fuji Speedway, waardoor het zicht voor de renners niet altijd even goed is. . Mistig Het weer is zeker niet perfect in Tokio. Er hangt veel mist rond de Fuji Speedway, waardoor het zicht voor de renners niet altijd even goed is.

08:17 08 uur 17. De Spanjaard Garcia Marquina kiest het hazepad en trekt er alleen op uit. Deberg bevindt zich momenteel in de 2e achtervolgende groep. . De Spanjaard Garcia Marquina kiest het hazepad en trekt er alleen op uit. Deberg bevindt zich momenteel in de 2e achtervolgende groep.

08:12 08 uur 12. Deberg zit vooraan. Net zoals in de H4-wegrit kunnen er ook in de H3-wegrit al enkele verschillen genoteerd worden. Landgenoot Deberg zit alvast in de kopgroep, samen met 8 andere renners. . Deberg zit vooraan Net zoals in de H4-wegrit kunnen er ook in de H3-wegrit al enkele verschillen genoteerd worden. Landgenoot Deberg zit alvast in de kopgroep, samen met 8 andere renners.

07:50 07 uur 50. De H3-atleten beginnen aan hun wegrit. De H3-atleten beginnen aan hun wegrit

07:44 07 uur 44. START. Jean-François Deberg is samen met de andere H3-atleten aan de wegrit begonnen. Wat kan de 40-jarige Belg op de Fuji Speedway? . START Jean-François Deberg is samen met de andere H3-atleten aan de wegrit begonnen. Wat kan de 40-jarige Belg op de Fuji Speedway?

07:43 07 uur 43.

07:29 07 uur 29. Start enkele minuten uitgesteld. Doordat de race bij de vrouwen in de H5-klasse iets is uitgelopen, wordt de start van de race bij de heren in de H3-klasse enkele minuten uitgesteld. . Start enkele minuten uitgesteld Doordat de race bij de vrouwen in de H5-klasse iets is uitgelopen, wordt de start van de race bij de heren in de H3-klasse enkele minuten uitgesteld.

06:31 06 uur 31. Door de intervallen is de wegrit meer iets voor mij (dan de tijdrit). Jean-François Deberg. Door de intervallen is de wegrit meer iets voor mij (dan de tijdrit). Jean-François Deberg

06:29 06 uur 29. Wegrit om 7.20 uur. De wegrit van Jean-François Deberg (H3) gaat om 7.20 uur van start. Na zijn 8e plek in de tijdrit van gisteren mikt onze landgenoot hoger in de wegrit. . Wegrit om 7.20 uur De wegrit van Jean-François Deberg (H3) gaat om 7.20 uur van start. Na zijn 8e plek in de tijdrit van gisteren mikt onze landgenoot hoger in de wegrit.

01-09-2021 01-09-2021.

05:44 05 uur 44. Deberg: "Tijdrijden is niet mijn specialiteit". In tegenstelling tot Jonas Van de Steene was Jean-François Deberg wel tevreden met zijn prestatie (8e) in de tijdrit. "Tijdrijden is niet mijn specialiteit. Er zijn andere handbikers die er beter in zijn. Morgen is er de wegrit en dat is meer iets voor mij met die intervallen." . Deberg: "Tijdrijden is niet mijn specialiteit" In tegenstelling tot Jonas Van de Steene was Jean-François Deberg wel tevreden met zijn prestatie (8e) in de tijdrit.



"Tijdrijden is niet mijn specialiteit. Er zijn andere handbikers die er beter in zijn. Morgen is er de wegrit en dat is meer iets voor mij met die intervallen."



04:44 04 uur 44. Deberg knap 8e . Jean-François Deberg is op 40-jarige leeftijd knap 8e geëindigd in de tijdrit bij de H3-klasse. Met 16 deelnemers in totaal eindigde onze landgenoot dus in het buik van het klassement. Deberg begon goed aan zijn race en ontwikkelde meteen een goed tempo. Bij het eerste tussenpunt kwam de Belg dan ook als 5e door. Toch werd al snel duidelijk dat de ervaren atleet zijn tempo niet kon aanhouden. Toch viel het verval in het 2e deel van de race nog mee, waardoor Deberg met een 8e tijd (45'14"66) tevreden mag terugblikken op zijn tijdrit. . Deberg knap 8e Jean-François Deberg is op 40-jarige leeftijd knap 8e geëindigd in de tijdrit bij de H3-klasse. Met 16 deelnemers in totaal eindigde onze landgenoot dus in het buik van het klassement.



Deberg begon goed aan zijn race en ontwikkelde meteen een goed tempo. Bij het eerste tussenpunt kwam de Belg dan ook als 5e door.



Toch werd al snel duidelijk dat de ervaren atleet zijn tempo niet kon aanhouden. Toch viel het verval in het 2e deel van de race nog mee, waardoor Deberg met een 8e tijd (45'14"66) tevreden mag terugblikken op zijn tijdrit.