Paralympische Spelen feestelijk geopend, mét 17 Belgische atleten in stadion

Zij mikken komende anderhalve week op minstens tien medailles. In totaal strijden zo'n 4.400 atleten voor 539 gouden medailles, en dat in 22 sporten.

Het was lang wachten op de intrede van de Belgen in het Olympic Stadium in Tokio, maar uiteindelijk droegen amazone Michèle George en goalballer Bruno Vanhove de Belgische vlag binnen.

Sterke boodschap van verdraagzaamheid

Dat werd prachtig uitgebeeld door een 13-jarige Japanse, die onverwacht de hoofdrol had gekregen in de openingsceremonie. Ze speelde een vliegtuig met maar één vleugel, dat niet meer durfde te vliegen. Maar door andere vliegtuigen - van alle soorten en formaten - door het luchtruim te zien scheuren, sloeg ze zelf ook weer haar vleugel uit.

"We moeten een samenleving opbouwen waarin iedereen vrij is"

"We moeten een samenleving opbouwen waarin iedereen vrij is, om met wederzijdse steun te leven zoals hij of zij wil, vrij van discriminatie en barrières. Para-atleten getuigen van het oneindige potentieel van de mens. Deze Spelen moeten een viering zijn van alles wat ze hebben bereikt."

Seiko Hashimoto, de voorzitster van het organisatiecomité, ijverde in haar toespraak voor een "drempelvrije mentaliteit". "Die veranderingen beginnen zich langzaam maar zeker te verankeren in de maatschappij."

Als de wereld ooit een etiket op jullie heeft gekleefd, dan kunnen jullie nu een ander etiket opkleven: of het nu held, kampioen, vriend of gewoon mens is.

Ook Andrew Parsons, voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité, sprak verzoenende woorden. "We willen de hele wereld veranderen", opende hij. "De Paralympische Spelen zijn een platform voor verandering, maar 1 keer om de 4 jaar is niet genoeg."

"We moeten elke dag bijdragen aan een meer inclusieve samenleving in onze landen. We zijn allemaal verenigd in de strijd tegen Covid-19, maar sommigen proberen die harmonie te verbreken. Door te negeren wat ons verenigt, wordt discriminatie aangewakkerd."

"Verschil is een kracht, geen zwakte. Paralympische atleten zijn bakens van hoop, ze zijn nooit gestopt met het najagen van hun dromen. Ze zijn een natuurkracht en hun veerkracht was inspirerend."

"Als de wereld ooit een etiket op jullie heeft gekleefd, dan kunnen jullie nu een ander etiket opkleven: of het nu held, kampioen, vriend of gewoon mens is. Het is nu aan jullie om jullie kracht te tonen."