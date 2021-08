Paralympische Spelen van A tot Z: 26 weetjes om helemaal mee te zijn

A van Afghanistan. De machtsovername van de Taliban in Afghanistan zorgt voor chaos en paniek bij de bevolking. Ze heeft ook een enorme impact op Zakia Khudadadi (taekwondo) en Hossain Rasouli (atletiek). Zij zouden Afghanistan vertegenwoordigen op de Paralympische Spelen, maar kunnen door de machtsovername het land niet verlaten om richting Tokio te vliegen. Khudadadi zou de eerste vrouw ooit zijn geweest die haar land vertegenwoordigde op de Parlympische Spelen, maar een dag voor haar vertrek brak de totale chaos uit op de luchthaven van Kaboel. B van België. De Belgische delegatie bestaat uit 31 paralympische atleten (en een valide atlete die op de tandem fietst met de slechtziende Griet Hoet). België mikt officieel op 10 medailles, maar de kans is reëel dat het er meer worden. Bruno Vanhove (goalbal) en Michèle George (dressuur) zijn de vlaggendragers tijdens de openingsceremonie. C van China. Sinds Athene 2004 is China het land dat elke Paralympische Spelen de meeste gouden medailles wist te veroveren. De oogst in Rio was vijf jaar geleden het grootste met 107 stuks. Toen de Paralympische Spelen in 2008 in Peking werden georganiseerd veroverde China 89 gouden medailles, maar even belangrijk was dat het land nadien meer aandacht kreeg voor mensen met een beperking. Er kwam meer aangepaste infrastructuur. Zo werden bijvoorbeeld liften en oprijhellingen geïnstalleerd aan de Chinese Muur en werd de infrastructuur ook aangepast aan toeristische attracties zoals de Verboden Stad. D van Dancing with the Stars. De Noorse Birgit Skarstein zorgde voor een primeur door als eerste rolstoelatlete deel te nemen aan het populaire programma Dancing with the Stars in Noorwegen (zie video). Ze toonde er met zichtbaar enthousiasme haar versie van onder meer de tango en de rumba. En daarbij deed ze het zeker niet rustig aan. Op de Paralympische Spelen komt ze uit in de roeicompetitie en is ze iemand om naar uit te kijken. Ze won recent nog goud op het EK voor para-atleten. Wat het nog straffer maakt, is dat Skarstein in maart volgend jaar ook wil meedoen aan de Paralympische Winterspelen in Peking in het cross-country skiën.

E van Ellie Simmonds. De 26-jarige Britse zwemster is nog een atlete om naar uit te kijken in Tokio. Ze werd bekend toen ze op de Paralympische Spelen als 13-jarige al twee gouden medailles veroverde. In Tokio jaagt ze op een 8e paralympische medaille. F van fans. Net als tijdens de Olympische Spelen zijn helaas ook tijdens de Paralympische Spelen geen fans toegelaten. De coronabesmettingen in Japan - dat erg achter loopt in het aantal vaccinaties - gaan de verkeerde kant op. De enige uitzondering zijn schoolkinderen, die wel in de tribunes mogen zitten in het kader van een educatief programma. G van goalbal. Een van de sporten waarin België zijn kans gaat op deze Spelen is goalbal. De naam van het Belgische team is de Belgian Bulls. Bij goalbal zijn alle spelers geblinddoekt. In de bal zitten belletjes zodat de spelers horen waar de bal is. Bedoeling is die bal in de goal van de tegenstander te krijgen. Voor deze sport maakt het minder uit dat er geen fans toegelaten zijn, want die mogen toch geen geluid maken tijdens het spel omdat spelers anders de bal niet horen. H van Hoet. De Belgische delegatie bestaat uit 31 paralympische atleten en een valide begeleidster, Anneleen Monsieur. Monsieur is de fietspartner van de slechtziende Griet Hoet. Op hun tandem nemen ze deel aan zowel de competitie op de piste als op de weg. Vooral op de individuele achtervolging zijn de verwachtingen voor een medaille hoog.

I van Ibrahim Hamato. De beelden van de tafeltenniser uit Egypte gingen de wereld rond tijdens de Paralympische Spelen in Rio. Hamato heeft geen armen, maar opgeven staat niet in zijn woordenboek. Hij speelt tafeltennis met zijn racket in zijn mond en door het balletje op te gooien met zijn tenen. Je moet het zien om te geloven (zie video). J van Japan. Het gastland van het toernooi met ongeveer 126 miljoen inwoners. Daarmee is Japan het 11e meest bevolkte land ter wereld. K van Klasse. Omdat elke beperking anders is, worden atleten in de parasport opgedeeld in klasses, zodat bijvoorbeeld iemand die twee armen mist, niet moet uitkomen tegen iemand die een hand mist. Elke klasse krijgt een cijfer mee. Hoe hoger dat cijfer, hoe minder zwaar de beperking. Een internationaal panel van specialisten bepaalt na een aantal testen in welke klasse een atleet terechtkomt. Dat zorgt geregeld voor discussies en protest van atleten en bonden. L van Laurence VandeVyver. Als 5-jarig kind begon Laurence met judo en ze groeide uit tot een Belgische topjudoka, onder begeleiding van toenmalige coach Jean-Marie Dedecker. Ze werd meermaals Belgisch kampioen in de categorie -57 kg. In 2017 voelde VandeVyver tintelingen in haar voeten. Ze bleek te lijden aan een zenuwziekte en raakte verlamd vanaf haar borst en zit in een rolstoel. Sinds 2019 is ze fervent bezig met handbiken. Omdat ze nog niet lang bezig is met haar sport is het nog afwachten wat ze al kan in Tokio.

M van Morteza Mehrzad. De grootste paralympiër in Tokio komt uit Iran. Morteza Mehrzad is de op een na grootste man ter wereld met zijn 2m46. Hij doet mee aan de competie van het zittend volleybal. In Rio zorgde hij vijf jaar geleden mee voor een gouden medaille. N van Nieuwe sporten. Twee sporten maken hun debuut op deze Paralympische Spelen. Taekwondo en badminton waren er nooit eerder bij. Belgische vertegenwoordigers in deze sporten zijn er niet in Tokio. O van Olek Kazimirowski. Kazimirowski is de "Chef de Mission" van de Belgische delegatie. Ook voor de Paralympische Spelen in Rio vijf jaar geleden vervulde hij die rol al. P van Piotr Van Montagu. Voor de 32-jarige Belg geldt hetzelfde als voor tafeltennis Hamato. Wat Piotr kan met zijn voeten en tenen is heel straf. Bovendien heeft deze Belgische boogschutter zonder armen straffe verhalen te vertellen. Hij werd geboren in Polen, maar na een adoptie groeide hij op in België. Toen hij als tiener boogschieten leerde kennen, hielp hem dat om open te bloeien. Ook hoe hij zich kwalificeerde voor dit toernooi was straf. De delegatie was al officieel gecommuniceerd, maar op het allerlaatste kwalificatietoernooi deed Piotr iets waar niemand nog rekening mee hield. Hij werd tweede en mocht naar Tokio.

Q van Quarantaine. Er gelden bijzonder strenge coronaregels in Tokio. Buitenlandse toeristen zijn in heel Japan niet toegelaten. Atleten en journalisten die voor de Paralympische Spelen naar Tokio zijn gekomen, mogen 14 dagen lang enkel in hun hotel zitten of op de verschillende venues komen. Ze mogen zich in die periode niet mengen met de Japanners.



R van Rolstoelrugby. Sinds de Paralympische Spelen in Sydney in 2000 staat rolstoelrugby officieel op het paralympische programma. En net als bij traditionele rugby is het minste dat je kan zeggen over rolstoelrugby dat het niet voor doetjes is. Het was ook de eerste liefde van rolstoelsprinter Peter Genyn. Hij nam met de Belgische rolstoelrugbyploeg deel aan de Paralympische Spelen in Athene en Londen. Door bijkomende blessures moest hij voor het rolstoelsprinten kiezen, waar hij nu grote kans maakt op twee medailles. Bekijk zeker eens een video op YouTube.

S van de Schande van Sydney. De term verwijst naar het grootste schandaal uit de geschiedenis van de Paralympische Spelen. Een verhaal dat je niet zou geloven als het een Hollywood-film was. In 2000 dribbelde Spanje overtuigend naar een gouden medaille in het basketbal. Alleen bleek achteraf al snel dat 10 van de 12 teamleden geen mentale beperking hadden. Het paralympisch comité van Spanje had ook mensen met een IQ van meer dan 70 toegelaten en voorbereid. Onder hen een undercoverjournalist, die het verhaal naar buiten bracht. Sindsdien mogen enkel nog in sporten waarvan al is bewezen dat een mentale beperking een invloed heeft op het leerproces in die sport, mensen met een mentale beperking deelnemen. Dat zijn voorlopig enkel atletiek, zwemmen en tafeltennis. Aymeric Parmentier (zwemmen) en Florian Van Acker (tafeltennis) zijn de Belgische paralympiërs met een mentale beperking. (zie video)

T van Tokio. De hoofdstad van Japan en gaststad van deze Spelen is de eerste stad in de geschiedenis die de Paralympische Spelen voor de tweede keer organiseert. Dat gebeurde eerder al in 1964.