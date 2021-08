Paralympic Team Belgium: Straffe atleten en geen reden voor bescheidenheid!

Ambitie is 10 medailles, maar remember Rio...

Ook op de 16e editie van de Paralympische atleten in de Japanse hoofdstad Tokio is een scenario met meer dan 10 medailles niet uitgesloten. Als de omstandigheden meezitten en sommige atleten zichzelf overstijgen.

België wielerland

Hou ook maar Tim Celen in de gaten. Hij won dit jaar de Ronde van Vlaanderen voor mensen met een beperking en werd wereldkampioen op de weg. Op dat WK liet hij zien goed overweg te kunnen op een autocircuit, en ook in Japan is dat het decor voor de weg-en tijdrit. En als Tim Celen wint, kijk dan zeker ook naar de vreugde-uitbarsting die volgt.

Te beginnen met Ewoud Vromant , de wereldkampioen op de individuele achtervolging, die op een been - letterlijk in zijn geval - 50 km/u haalt. Hij gaat vol voor goud op zijn eerste Spelen. Ook in de wegrit en tijdrit is hij zeker niet kansloos voor eremetaal.

België is een wielerland en daar vormt de paralympische sport allesbehalve een uitzonering op. De meeste medaillehoop - in aantallen dan - is daarom gericht op de Izu Velodrome (piste) en de Fuji Speedway (waar de wegritten en tijdritten worden gereden).

Het WK in Portugal afgelopen juni verraadt dat ook handbiker Maxime Hordies in vorm is. Derde in de wegrit en in de tijdrit. Vooral in die laatste discipline zullen we de chrono met veel aandacht in het oog houden wanneer de sterke man uit Overijse finisht.

In het wielrennen is de delegatie zo uitgebreid dat we niet iedereen kunnen noemen, maar Jonas Van De Steene, Diederick Schelfhout en Laurence Vandevyver - een gewezen Belgisch kampioene in het judo, die nog trainde onder Jean-Marie De Decker - zijn ook namen om te onthouden.