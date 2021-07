Liveblog Olympische Spelen: aftellen naar de openingsceremonie (13 uur)

Australië zal morgen maar met 3 in plaats van 4 renners van start gaan in de wegrit. Rohan Dennis trekt zich terug voor de wegrit om zich te focussen op de tijdrit van woensdag, waar hij een van de favorieten is voor een medaille. Zo blijven enkel Lucas Hamilton, Luke Durbridge en Richie Porte over voor de wegrit.

12 uur 41. Rohan Dennis past voor de wegrit. Australië zal morgen maar met 3 in plaats van 4 renners van start gaan in de wegrit. Rohan Dennis trekt zich terug voor de wegrit om zich te focussen op de tijdrit van woensdag, waar hij een van de favorieten is voor een medaille. Zo blijven enkel Lucas Hamilton, Luke Durbridge en Richie Porte over voor de wegrit. .

12 uur 07. Keizer Naruhito zal de Spelen openen. Intussen is bekend geraakt dat de Olympische Spelen straks officieel geopend zullen worden door de keizer van Japan, Naruhito. Hiermee treedt hij in de voetsporen van zijn grootvader Hirohito, die in 1964 de Spelen in Tokio mocht inhuldigen. .

11 uur 45. Roeiwedstrijd vervroegd van maandag naar zondag. Omdat er maandag slecht weer voorspeld wordt boven de roeibaan worden de wedstrijden een dag vervroegd naar zondag. Het gaat concreet om de kwartfinales in de skiff, de halve finales in de dubbeltwee en de herkansingen in de vier zonder stuurman/vrouw. Door deze beslissing worden de reeksen van de acht bij de mannen en vrouwen verplaatst naar zaterdag. Op de Belgen heeft dit geen invloed, want Brys en Van Zandweghe maakten sowieso al hun opwachting op zaterdag (4.10 uur), in de lichte dubbeltwee. .

11 uur 41. 22 Belgische atleten in de openingsceremonie. We weten wie er straks allemaal voor België zal meelopen in de openingsceremonie. We wisten al dat Felix Denayer en Nafi Thiam de vlag zullen dragen. Daarnaast zijn er nog 20 andere atleten: 12 Belgian Cats, skateboarders Lore Bruggeman en Axel Cruysberghs, badmintonspeelster Lianne Tan, amazone Lara de Liedekerke, atlete Hanne Claes, boogschutter Jarno De Smedt, kajakker Gabriel De Coster en hockeyspelers Gus Meurmans en Tom Boon. De aanwezigheid van die laatste op de openingsceremonie zou erop kunnen wijzen dat hij niet fit genoeg is voor de match van zaterdag tegen Nederland. .

10 uur 38. Saive: "Potentieel is er om beter te doen dan in Rio met Team Belgium". Jean-Michel Saive was een aandachtig toeschouwer bij de kwalificatieronde van boogschutter Jarno De Smedt. De tafeltennislegende is sinds 17 juli in Japan. De eerste dagen had hij verplichtingen als IOC-lid, nu volgt hij Team Belgium als vicevoorzitter van het BOIC. "Het zijn mijn 9e Spelen, mijn tweede als official na 7 als atleet. Het zijn andere Spelen dan we gewoon zijn door de coronasituatie, de sfeer zal anders zijn, maar we zijn blij voor de atleten dat het vandaag kan beginnen. Voor driekwart onder hen zullen het de enige Spelen zijn, dus is het goed dat het toch kan doorgaan", zegt Saive. België heeft een ruime delegatie van 121 atleten in Japan, maar een opvolger voor Saive in het tafeltennis is er niet bij. De voormalige nummer 1 van de wereld heeft er vertrouwen in dat de Belgen de komende 16 dagen goed zullen presteren. "We hebben een grote delegatie in cijfers, de ruimste sinds Helsinki 1952, maar ook in kwaliteit. We mogen hoge verwachtingen koesteren. Het blijft sport maar veel atleten maken een goede kans. Het potentieel is zeker aanwezig om beter te doen dan in Rio (zes medailles). Er zijn door covid wel minder internationale competities geweest, dus het wordt afwachten." .