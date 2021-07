Verken de Mikuni Pass, de sleutelbeklimming in de olympische wegrit in Tokio

De Japanse col neemt nog net niet de allure van de Mont Ventoux, de Angliru of de Monte Zoncolan aan, maar wielerliefhebbers hebben deze week de mond vol van de Mikuni Pass. Onze man ging een kijkje nemen op de scherprechter in de olympische wegrit. Zijn conclusie: "Dit is echt een verraderlijke klim waar alles mogelijk is."