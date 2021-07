Opgeblonken spierbundel uit Tonga steelt voor de 3e keer de show op openingsceremonie

Pita Taufatofua was dé revelatie van de Olympische Spelen in Rio. Zijn blinkende blote bast en zijn ongebreidelde enthousiasme wisten heel veel volgers van de openingsceremonie te vermaken.

2 jaar na Rio had de taekwondoka zich al omgeschoold tot langlaufer, om ook aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang te kunnen deelnemen. Opnieuw wapperde hij vrolijk met zijn vlag, terwijl hij zijn spieren aan iedereen liet zien.

We zijn weer 3 jaar verder, maar toch is Taufatofua er opnieuw bij, ondanks de lokroep van Hollywood (zie "lees ook"). Hij is een van de 6 sporters die Tonga in Tokio zullen vertegenwoordigen.