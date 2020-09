Tweede helft is er te veel aan voor jonge Red Panthers in Duitsland

De jonge Red Panthers hadden een gedaanteverwisseling ondergaan in vergelijking met de match van dinsdag. Ze speelden met lef en creativiteit en dwongen ook kansen af tegen Duitsland.

De efficiëntie ontbrak in de afwerking, maar Ambre Ballenghien mikte een strafcorner wel heerlijk in de bovenhoek: 0-1, de voorsprong was verdiend voor België. Maar niet veel later maakte Duitsland al gelijk op een tegenaanval.

Na de rust voerde Duitsland de druk op. De Red Panthers kwamen niet meer in hun spel en kwamen ook niet meer onder de druk uit.

Duitsland dwong een hele reeks strafcorners af en dat leverde ook 2 goals op: 3-1. De Red Panthers verliezen dus net als gisteren van de Duitse vrouwen, die Xavier Reckinger als coach hebben.

"We speelden heel goed in de eerste helft, maar we hebben onze kansen niet afgemaakt", zei Barbara Nelen. "Maar na de rust konden we niet dezelfde energie brengen en speelden we minder gedurfd."