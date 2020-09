Belgische hockeyvrouwen verliezen 1e van 2 duels in Duitsland

In de eerste 2 quarters werd er niet gescoord, bij de rust stond het nog 0-0. Elena Sotgiu, de vervangster van Aisling D'Hooghe (zwangerschapsverlof), toonde zich met enkele reddingen.

Kort na de herneming, in de 6e minuut van het 3e kwart, opende Naomi Heyn de score voor Duitsland.

Bij het begin van het slotkwart verdubbelde Lena Micheel de voorsprong van de Duitsers. Doelvrouw Elodie Picard, die Sotgiu was komen vervangen, ging daarbij niet vrijuit.

De zege van Duitsland was verdiend. Met 12 schoten binnen het kader deden de Danas veel beter dan de Panthers (2 schoten). Ook het balbezit was duidelijk voor de thuisploeg (65 procent).

Morgen om 15.30u staan beide landen op dezelfde locatie opnieuw tegenover elkaar.

Voor het team van coach Niels Thijssen was het de 5e wedstrijd in de landencompetitie, de eerste sinds begin februari. De Red Panthers speelden al 2 keer in Australië (3-3 (pen.: 4-2) en 1-1 (pen.:1-3)) en Nieuw-Zeeland (1-2 en 4-1).

Voor Duitsland, dat wordt gecoacht door Xavier Reckinger, was het pas de 1e wedstrijd. Later op de dag komen ook de Red Lions, de Belgische mannen, in actie tegen Duitsland.