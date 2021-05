Red Panthers geraken niet voorbij de nummer 1 van de wereld, Nederland

Het was een wedstrijd zonder inzet vandaag. België kon geen plaatsje meer zakken of stijgen in de Hockey Pro League én Nederland was al zeker van het hoogste schavot.

Al was dat niet te merken op de grasmat. De Belgische hockeyvrouwen vochten voor wat ze waard waren, maar moesten toch hun meerdere erkennen in "de beste ploeg ter wereld".



De Nederlandse dames kwamen al snel op voorsprong, maar botsten in de eerste helft op de vechtlust van de Belgen. In het derde kwart gaf de nummer 1 van de wereld met 2 treffers op 2 minuten dan toch de doodsteek.

De Red Panthers verdienden nog een eerredder, maar de wedstrijd mondde uit in een 3-0-verlies. Zo heeft Nederland deze Pro League-campagne zonder verlies afgesloten en strandt onze natuonale ploeg op de 7e plaats.