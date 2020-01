Red Panthers houden Australië in bedwang en winnen na shoot-outs

De wedstrijd tussen Australië en België werd vlak voor de rust gestaakt toen het water met bakken uit de lucht viel. Na een onderbreking van een uurtje klommen de Australische vrouwen in het 3e kwart op voorsprong dankzij een goal van Nance.

Australië kon niet lang genieten van die bonus. Twee minuten later maakte Duquesne er al 1-1 van en die score stond ook aan het einde van de wedstrijd nog op het bord. In de shoot-outs, in het verleden al vaak een pijnpunt bij de Belgische vrouwen, trokken de Panthers met 3-1 dit keer wel aan het langste eind.

Dankzij de winst in de shoot-outs pakt België een bonuspunt en staat het na 2 wedstrijden op gelijke hoogte met Australië. De volgende opdracht voor de Belgische vrouwen is een dubbele confrontatie met Nieuw-Zeeland. Die wedstrijden staan volgend weekend op het programma.