LIVE F1 GP Saudi-Arabië: Houdt WK-leider Verstappen stand in voorlaatste GP?

18:54 18 uur 54. 12/50. Bij Mercedes maken ze gebruik van de safety car voor een pitstop. Verstappen rijdt voorlopig niet binnen en komt zo even aan de leiding. Wat gaan ze bij Red Bull doen? . 12/50 Bij Mercedes maken ze gebruik van de safety car voor een pitstop. Verstappen rijdt voorlopig niet binnen en komt zo even aan de leiding. Wat gaan ze bij Red Bull doen?

18:49 18 uur 49. Gele vlag. Mick Schumacher heeft zijn Haas geparkeerd in het Arabische decor. "Sorry daarvoor", klinkt het door de teamradio. De safety car is ondertussen de baan opgekomen. . Gele vlag Mick Schumacher heeft zijn Haas geparkeerd in het Arabische decor. "Sorry daarvoor", klinkt het door de teamradio. De safety car is ondertussen de baan opgekomen.

18:47 18 uur 47. In het midden van het pak is Carlos Sainz bezig aan een goede race. De Spanjaard had zaterdag problemen met zijn Ferrari in Q2, maar heeft nu al vier plaatsen goedgemaakt: van 15 naar 11. . In het midden van het pak is Carlos Sainz bezig aan een goede race. De Spanjaard had zaterdag problemen met zijn Ferrari in Q2, maar heeft nu al vier plaatsen goedgemaakt: van 15 naar 11.

18:45 18 uur 45. Er is hier geen ruimte voor foutjes, dat weet Verstappen. Als hij ongeschonden de finish bereikt zal hij al blij zijn. Sammy Neyrinck op Radio 1. Er is hier geen ruimte voor foutjes, dat weet Verstappen. Als hij ongeschonden de finish bereikt zal hij al blij zijn. Sammy Neyrinck op Radio 1

18:43 18 uur 43. 6/50. Voorlopig valt er weinig te noteren in de openingsfase van deze GP. Bottas speelt zijn rol van stoorzender achter Hamilton voorlopig perfect. De voorsprong van de Brit op zijn Finse ploegmaat bedraagt een kleine twee seconden. Verstappen volgt op zijn beurt op anderhalve tel van Bottas. . 6/50 Voorlopig valt er weinig te noteren in de openingsfase van deze GP. Bottas speelt zijn rol van stoorzender achter Hamilton voorlopig perfect. De voorsprong van de Brit op zijn Finse ploegmaat bedraagt een kleine twee seconden. Verstappen volgt op zijn beurt op anderhalve tel van Bottas.

18:37 18 uur 37. In de top vijf is het voorlopig nog wapenstilstand. In de middenmoot zien we wel al heel wat verschuivingen, met onder meer Sainz en Alonso die al enkele plaatsjes goedmaakten. . In de top vijf is het voorlopig nog wapenstilstand. In de middenmoot zien we wel al heel wat verschuivingen, met onder meer Sainz en Alonso die al enkele plaatsjes goedmaakten.

18:34 18 uur 34. Lights out! De lichten gaan uit en de stieren zijn los! Het Mercedes-duo houdt in de eerste bochten Verstappen goed af. Alle wagens zijn netjes en zonder brokken uit de startblokken geschoten. . Lights out! De lichten gaan uit en de stieren zijn los! Het Mercedes-duo houdt in de eerste bochten Verstappen goed af. Alle wagens zijn netjes en zonder brokken uit de startblokken geschoten.

18:32 18 uur 32. Dit razendsnelle circuit is in amper 6 maanden tijd gebouwd, fenomenaal. Het is wel heel smal dus het kan ook flink fout gaan, ik hou alvast mijn hart vast. Sammy Neyrinck op Radio 1. Dit razendsnelle circuit is in amper 6 maanden tijd gebouwd, fenomenaal. Het is wel heel smal dus het kan ook flink fout gaan, ik hou alvast mijn hart vast. Sammy Neyrinck op Radio 1

18:30 18 uur 30. De motoren loeien voor de formatieronde. Het is pikdonker in Djedda, maar het circuit is prachtig verlicht. Vanuit de lucht levert dat mooie beelden op. . De motoren loeien voor de formatieronde. Het is pikdonker in Djedda, maar het circuit is prachtig verlicht. Vanuit de lucht levert dat mooie beelden op.

18:25 18 uur 25. De bolides staan klaar op de startgrid. Binnen enkele minuten gaat het spektakel van start. Behoudt Hamilton zijn pole of zorgt Verstappen meteen al voor een aanval op de Mercedes-wagens? Zo dadelijk komen we het te weten. . De bolides staan klaar op de startgrid. Binnen enkele minuten gaat het spektakel van start. Behoudt Hamilton zijn pole of zorgt Verstappen meteen al voor een aanval op de Mercedes-wagens? Zo dadelijk komen we het te weten.

18:16 18 uur 16. Razendsnel circuit, gesneden koek voor Hamilton? "Het snelste stratencircuit ter wereld", zo kondigde de F1 de lus in Saudi-Arabië aan. Lewis Hamilton wreef zich op voorhand in de handen, want de Mercedes onder zijn achterwerk bewees zich de laatste weken veruit als snelste bolide van het pak. Tijdens de kwalificaties gisteren verraste Verstappen echter met uitstekende tijden. Een foutje in de laatste bocht kostte hem de pole, maar de snelheid van zijn wagen gaf hem toch een vertrouwensboost. "Dat belooft voor morgen", klonk het bij hem. . Razendsnel circuit, gesneden koek voor Hamilton? "Het snelste stratencircuit ter wereld", zo kondigde de F1 de lus in Saudi-Arabië aan. Lewis Hamilton wreef zich op voorhand in de handen, want de Mercedes onder zijn achterwerk bewees zich de laatste weken veruit als snelste bolide van het pak. Tijdens de kwalificaties gisteren verraste Verstappen echter met uitstekende tijden. Een foutje in de laatste bocht kostte hem de pole, maar de snelheid van zijn wagen gaf hem toch een vertrouwensboost. "Dat belooft voor morgen", klonk het bij hem.



18:00 Binnen een half uur trekken de bolides zich in deze volgorde op gang:. 18 uur . Binnen een half uur trekken de bolides zich in deze volgorde op gang:

17:10 De eerste berichten over F2-piloten Fittipaldi en Pourchaire zijn gelukkig positief. 17 uur 10. De eerste berichten over F2-piloten Fittipaldi en Pourchaire zijn gelukkig positief.

16:26 16 uur 26. Zware crash in F2. Ondertussen is er bij de start van de GP in de Formule 2 een stevige crash gebeurd. De Braziliaan Fittipaldi knalde hard in de staart van de Fransman Pourchaire. De wedstrijd is daarop een lange tijd stilgelegd. Even leek Pourchaire er erg aan toe, maar na verzorging kon hij een duimpje omhoog steken naar het publiek, alvorens hij de ziekenwagen in gedragen werd. . Zware crash in F2 Ondertussen is er bij de start van de GP in de Formule 2 een stevige crash gebeurd. De Braziliaan Fittipaldi knalde hard in de staart van de Fransman Pourchaire. De wedstrijd is daarop een lange tijd stilgelegd. Even leek Pourchaire er erg aan toe, maar na verzorging kon hij een duimpje omhoog steken naar het publiek, alvorens hij de ziekenwagen in gedragen werd.