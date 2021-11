Autoritaire Hamilton wint ook in Qatar en nadert tot op 8 punten van Verstappen

Max Verstappen kreeg zo'n anderhalf uur voor de start van de GP al een mentale tik: de Nederlander ontving een gridstraf van 5 plaatsen voor het negeren van een gele vlag in de kwalificaties en werd teruggezet van de 2e naar de 7e plaats.

Maar Verstappen zette zijn frustratie om in een pijlsnelle start. Van 7 schoof hij in geen tijd door naar 4 en dankzij de eerste DRS-momentjes was hij vliegensvlug de eerste achtervolger van Lewis Hamilton.

De Britse jager in de WK-stand zag echter slechts een wazige Red Bull in zijn achteruitkijkspiegel, want Hamilton bevestigde zijn suprematie van de kwalificaties ook in de race.

Bovendien stelde Mercedes de race van Hamilton, die dat met frisse tegenzin aanvaardde, af op de strategie van Verstappen. Een pitstop van de Nederlander werd meteen beantwoord door een visite van de Brit.

Een titanenduel kwam er dan ook niet, want Hamilton was heer en meester en Verstappen had die conclusies zelf ook gemaakt.

Enkel het puntje van de snelste ronde had nog wat animo te bieden: de tenoren speelden haasje-over met Verstappen uiteindelijk als snelheidsduivel.

En de rest? Zij stonden werkelijk niet op de foto. Met een éénstopper had Valtteri Bottas zijn ploegmaat nog een handje kunnen helpen, maar zijn gok bleek na een lekke band de verkeerde.

Fernando Alonso was de suprise van de dag als 3e man op het podium, voor het eerst sinds 2014.