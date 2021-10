20:26

20 uur 26. Bottas start pas op plaats 9. De verwachting was dat Mercedes het goed zou doen op het Circuit of the Americas, maar de hitte speelde de zilverpijlen parten. Mercedes moest opletten voor oververhitting van de banden. Dat ondervond vooral Bottas. Hij reed de vierde tijd en moet daar bovenop ook vijf plaatsen achteruit omdat hij onderdelen van zijn power unit liet vervangen. .