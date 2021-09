Hamilton pakt zege na doldwaas slot in regen, Verstappen tweede na inhaalrace

Lewis Hamilton is weer over Max Verstappen naar de leiding in het WK Formule 1 gesprongen. Hij stuurde zijn Mercedes in de regen naar de overwinning in Sotsji, maar zag in zijn achteruitkijkspiegel ook hoe Max Verstappen van de 20e naar de 2e plaats oprukte. Lando Norris wou niet weten van regenbanden, wat hij cash betaalde.