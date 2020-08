16:38 16 uur 38. Ricciardo rijdt nog de snelste ronde in de laatste ronde en pakt zo een extra puntje. Albon kon nog net Norris afhouden voor plaats 6. . Ricciardo rijdt nog de snelste ronde in de laatste ronde en pakt zo een extra puntje. Albon kon nog net Norris afhouden voor plaats 6.

16:37 16 uur 37. Hamilton wint! Lewis Hamilton wint voor de 89e keer een GP. Hij houdt Bottas en Verstappen makkelijk af. . Hamilton wint! Lewis Hamilton wint voor de 89e keer een GP. Hij houdt Bottas en Verstappen makkelijk af.

16:37 16 uur 37. De slotronde wordt Albon nog fataal: Ocon steekt hem voorbij in Les Combes. . De slotronde wordt Albon nog fataal: Ocon steekt hem voorbij in Les Combes.

16:33 16 uur 33. Slotronde. Hamilton kan de zege al ruiken, hij heeft een geruststellende voorsprong op Bottas en Verstappen. . Slotronde Hamilton kan de zege al ruiken, hij heeft een geruststellende voorsprong op Bottas en Verstappen.

16:32 16 uur 32. De top 4 lijkt vast te liggen, de strijd om plaats 5 is wel nog open: Albon ziet Ocon en Norris in zijn spiegels. . De top 4 lijkt vast te liggen, de strijd om plaats 5 is wel nog open: Albon ziet Ocon en Norris in zijn spiegels.

16:31 16 uur 31. Hamilton heeft toch een klein trauma overgehouden aan zijn dramatische zege in Silverstone op 3 banden. "Ik heb geen goed gevoel over die rechtervoorband", zegt hij over de boordradio. . Hamilton heeft toch een klein trauma overgehouden aan zijn dramatische zege in Silverstone op 3 banden. "Ik heb geen goed gevoel over die rechtervoorband", zegt hij over de boordradio.

16:26 16 uur 26. Bottas krijgt het advies om de kerbstones te vermijden. Bij Mercedes maken ze zich toch wat zorgen over de slijtage aan de banden. De Fin maakte daarnet ook een foutje in de chicane. . Bottas krijgt het advies om de kerbstones te vermijden. Bij Mercedes maken ze zich toch wat zorgen over de slijtage aan de banden. De Fin maakte daarnet ook een foutje in de chicane.

16:22 16 uur 22. Lance Stroll heeft een probleem, hij kan het tempo niet meer aanhouden. Lando Norris neemt zijn 7e plaats in. . Lance Stroll heeft een probleem, hij kan het tempo niet meer aanhouden. Lando Norris neemt zijn 7e plaats in.

16:17 16 uur 17. De verwachte regen blijft uit in Spa, dus moeten we hopen op een paar ultieme pitstops om nog wat spanning in de wedstrijd te krijgen. . De verwachte regen blijft uit in Spa, dus moeten we hopen op een paar ultieme pitstops om nog wat spanning in de wedstrijd te krijgen.

16:15 16 uur 15. Pierre Gasly is de enige die voor wat opwinding kan zorgen op dit moment. De Fransman gaat nog op zoek naar punten en snelt Grosjean en Vettel voorbij. . Pierre Gasly is de enige die voor wat opwinding kan zorgen op dit moment. De Fransman gaat nog op zoek naar punten en snelt Grosjean en Vettel voorbij.

16:13 16 uur 13. Verstappen geeft aan zijn team mee dat hij vibraties krijgt door zijn banden. Zal hij nog nieuwe banden moeten halen of houdt hij het nog 12 ronden vol? . Verstappen geeft aan zijn team mee dat hij vibraties krijgt door zijn banden. Zal hij nog nieuwe banden moeten halen of houdt hij het nog 12 ronden vol?

16:07 16 uur 07. Een strijd voor de overwinning of de podiumplaatsen lijken we niet te krijgen. Daarvoor is het meesterschap van Hamilton en Mercedes te groot. Verstappen kan wel in de buurt blijven, maar een aanval plaatsen zit er niet in. . Een strijd voor de overwinning of de podiumplaatsen lijken we niet te krijgen. Daarvoor is het meesterschap van Hamilton en Mercedes te groot. Verstappen kan wel in de buurt blijven, maar een aanval plaatsen zit er niet in.

16:05 16 uur 05. Pierre Gasly komt binnen voor nieuwe banden, maar de safety car heeft zijn race een beetje verpest. De Fransman valt terug van plaats 7 naar plaats 16. . Pierre Gasly komt binnen voor nieuwe banden, maar de safety car heeft zijn race een beetje verpest. De Fransman valt terug van plaats 7 naar plaats 16.

16:02 16 uur 02. Arme Leclerc. Charles Leclerc moet voor de tweede keer van banden wisselen en net als zijn eerste pitstop verloopt die niet vlekkeloos. Wanneer de Ferrari-rijder om uitleg vraagt, krijgt hij dit antwoord: "We vertellen het je later." . Arme Leclerc Charles Leclerc moet voor de tweede keer van banden wisselen en net als zijn eerste pitstop verloopt die niet vlekkeloos. Wanneer de Ferrari-rijder om uitleg vraagt, krijgt hij dit antwoord: "We vertellen het je later."

15:58 15 uur 58. Tussenstand halfweg. 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 2. Valtteri Bottas (Mercedes) 3. Max Verstappen (Red Bull) 4. Daniel Ricciardo (Renault) 5. Pierre Gasly (AlphaTauri) 6. Alexander Albon (Red Bull) . Tussenstand halfweg

Lewis Hamilton (Mercedes) 2. Valtteri Bottas (Mercedes) 3. Max Verstappen (Red Bull) 4. Daniel Ricciardo (Renault) 5. Pierre Gasly (AlphaTauri) 6. Alexander Albon (Red Bull)



15:55 15 uur 55. Het plan bij Mercedes is om op die harde banden het einde van de race te halen. "Dit wordt een heel lange beurt", krijgt Bottas te horen. . Het plan bij Mercedes is om op die harde banden het einde van de race te halen. "Dit wordt een heel lange beurt", krijgt Bottas te horen.

15:52 15 uur 52. Ferrari's tikken elkaar even aan. Vettel en Leclerc gunnen elkaar niets, ook niet in de strijd om de 12e plaats. Leclerc wil zijn ploegmaat inhalen, maar die laat zijn Ferrari staan aan Les Combes. De Ferrari's raken elkaar even aan. . Ferrari's tikken elkaar even aan Vettel en Leclerc gunnen elkaar niets, ook niet in de strijd om de 12e plaats. Leclerc wil zijn ploegmaat inhalen, maar die laat zijn Ferrari staan aan Les Combes. De Ferrari's raken elkaar even aan.

15:50 15 uur 50. Vooraan blijft alles bij het oude: Lewis Hamilton heeft een kleine voorsprong op Valtteri Bottas, die op zijn beurt niet aangevallen kan worden door Max Verstappen. . Vooraan blijft alles bij het oude: Lewis Hamilton heeft een kleine voorsprong op Valtteri Bottas, die op zijn beurt niet aangevallen kan worden door Max Verstappen.

15:49 15 uur 49. Sergio Perez verliest terrein en plaatsen. De Mexicaan rijdt nog op zijn zachte banden en die zijn aan het einde van hun Latijn. Ricciardo en Albon zijn Perez al voorbij. . Sergio Perez verliest terrein en plaatsen. De Mexicaan rijdt nog op zijn zachte banden en die zijn aan het einde van hun Latijn. Ricciardo en Albon zijn Perez al voorbij.

15:45 15 uur 45. Hamilton rijdt de snelste ronde, maar klaagt over de boordradio dat hij wat vermogensverlies heeft. Hij krijgt de geruststellende boodschap dat het door de energiebesparing kwam. . Hamilton rijdt de snelste ronde, maar klaagt over de boordradio dat hij wat vermogensverlies heeft. Hij krijgt de geruststellende boodschap dat het door de energiebesparing kwam.

15:43 15 uur 43. Hamilton speelt het slim en duwt heel vroeg het gaspedaal in. Zo kan Bottas niet in zijn slipstream duiken. In de top 6 zijn er geen verschuivingen. . Hamilton speelt het slim en duwt heel vroeg het gaspedaal in. Zo kan Bottas niet in zijn slipstream duiken. In de top 6 zijn er geen verschuivingen.

15:43 15 uur 43. De lichten op de safety car gaan uit, dus we kunnen weer racen. . De lichten op de safety car gaan uit, dus we kunnen weer racen.

15:37 15 uur 37. Er liggen veel brokstukken op het circuit na de crash van Giovinazzi en Russell. Het zal nog even duren voor het circuit weer vrijgegeven wordt. . Er liggen veel brokstukken op het circuit na de crash van Giovinazzi en Russell. Het zal nog even duren voor het circuit weer vrijgegeven wordt.

15:34 15 uur 34. Alle rijders, behalve Pierre Gasly en Sergio Perez, profiteren van de safety car om nieuw rubber te gaan halen in de pits. Bottas kan nog net Verstappen achter zich houden. . Alle rijders, behalve Pierre Gasly en Sergio Perez, profiteren van de safety car om nieuw rubber te gaan halen in de pits. Bottas kan nog net Verstappen achter zich houden.

15:32 15 uur 32. Zware crash. De safety car moet uitrukken na een crash tussen Antonio Giovinazzi en George Russell. Beide rijders zijn gelukkig ongedeerd, maar hun race is wel voorbij. . Zware crash De safety car moet uitrukken na een crash tussen Antonio Giovinazzi en George Russell. Beide rijders zijn gelukkig ongedeerd, maar hun race is wel voorbij.

15:28 15 uur 28. Lewis Hamilton beleeft voorlopig een rustige namiddag. Hij behoudt een kleine voorsprong op zijn ploegmaat Valtteri Bottas. . Lewis Hamilton beleeft voorlopig een rustige namiddag. Hij behoudt een kleine voorsprong op zijn ploegmaat Valtteri Bottas.

15:24 15 uur 24. Lijdensweg voor Ferrari. Lando Norris pakt de 10e plaats van Charles Leclerc over. Beide Ferrari's rijden zo buiten de punten: Leclerc op 11 en Vettel op 13. . Lijdensweg voor Ferrari Lando Norris pakt de 10e plaats van Charles Leclerc over. Beide Ferrari's rijden zo buiten de punten: Leclerc op 11 en Vettel op 13.

15:18 15 uur 18. Gasly rukt op. Pierre Gasly pakt uit met een spectaculaire inhaalbeweging op Sergio Perez in de aanloop naar Eau Rouge. Even later snelt hij ook Charles Leclerc voorbij. Gasly rijdt nu als 8e rond. . Gasly rukt op Pierre Gasly pakt uit met een spectaculaire inhaalbeweging op Sergio Perez in de aanloop naar Eau Rouge. Even later snelt hij ook Charles Leclerc voorbij. Gasly rijdt nu als 8e rond.

15:16 15 uur 16. Albon is de grote verliezer van de eerste ronde. De ploegmaat van Max Verstappen bij Red Bull is van plaats 5 naar plaats 6 gezakt. . Albon is de grote verliezer van de eerste ronde. De ploegmaat van Max Verstappen bij Red Bull is van plaats 5 naar plaats 6 gezakt.

15:15 15 uur 15. Top 6 na de eerste ronde. 1. Lewis Hamilton (GBr) 2. Valtteri Bottas (Fin) 3. Max Verstappen (Ned) 4. Daniel Ricciardo (Aus) 5. Esteban Ocon (Fra) 6. Alexander Albon (Tha) . Top 6 na de eerste ronde

1. Lewis Hamilton (GBr) 2. Valtteri Bottas (Fin) 3. Max Verstappen (Ned) 4. Daniel Ricciardo (Aus) 5. Esteban Ocon (Fra) 6. Alexander Albon (Tha)



15:14 15 uur 14. Max Verstappen wordt op zijn derde plaats onder druk gezet door zijn ex-ploegmaat Daniel Ricciardo. Voorlopig houdt de Nederlander zijn derde plaats vast. . Max Verstappen wordt op zijn derde plaats onder druk gezet door zijn ex-ploegmaat Daniel Ricciardo. Voorlopig houdt de Nederlander zijn derde plaats vast.

15:12 15 uur 12. Start! Geen brokken bij de start, dat is ooit anders geweest in Spa. . Start! Geen brokken bij de start, dat is ooit anders geweest in Spa.

15:11 15 uur 11. Ter herinnering: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen zijn de enigen in de top 10 die starten op de iets hardere medium-banden. En Carlos Sainz, de 7e op de grid, start niet door een probleem met zijn motor en uitlaat. . Ter herinnering: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen zijn de enigen in de top 10 die starten op de iets hardere medium-banden. En Carlos Sainz, de 7e op de grid, start niet door een probleem met zijn motor en uitlaat.

15:08 15 uur 08. De rijders zijn begonnen aan de opwarmronde. Het wordt straks een korte sprint naar La Source, de eerste bocht. . De rijders zijn begonnen aan de opwarmronde. Het wordt straks een korte sprint naar La Source, de eerste bocht.

14:55 14 uur 55. Carlos Sainz komt niet aan de start. Carlos Sainz JR (McLaren) komt vanmiddag niet in actie. De Spanjaard kreeg op weg naar de startgrid af te rekenen met een mechanisch probleem. Zijn auto heeft een probleem met de uitlaat, er kwam rook uit de bolide. Sainz stond als 7e op de startgrid. . Carlos Sainz komt niet aan de start Carlos Sainz JR (McLaren) komt vanmiddag niet in actie. De Spanjaard kreeg op weg naar de startgrid af te rekenen met een mechanisch probleem. Zijn auto heeft een probleem met de uitlaat, er kwam rook uit de bolide. Sainz stond als 7e op de startgrid.

14:28 14 uur 28. Hamilton vanaf de pole. Lewis Hamilton vertrekt vanuit polepositie. De Britse wereldkampioen en WK-leider toonde zich gisteren met een baanrecord van 1'41"252 de snelste in de kwalificatiesessie. De 35-jarige Hamilton was een halve seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas, die naast hem op de eerste rij start. Voor de 6-voudige wereldkampioen is het de 93e pole uit zijn carrière, de vijfde dit seizoen. In Spa is het zijn zesde pole. Hamilton mag zo op jacht naar zijn 5e zege van het seizoen, na Stiermarken, Hongarije, Groot-Brittannië en Spanje. Enkel in Oostenrijk (Bottas) en de 2e race op Silverstone (Verstappen) kon hij dit seizoen niet winnen. Op de 2e rij staan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) en de Australiër Daniel Ricciardo (Renault). Daarna volgen de Thai Alexander Albon (Red Bull) en de Fransman Esteban Ocon (Renault). . Hamilton vanaf de pole Lewis Hamilton vertrekt vanuit polepositie. De Britse wereldkampioen en WK-leider toonde zich gisteren met een baanrecord van 1'41"252 de snelste in de kwalificatiesessie. De 35-jarige Hamilton was een halve seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas, die naast hem op de eerste rij start. Voor de 6-voudige wereldkampioen is het de 93e pole uit zijn carrière, de vijfde dit seizoen. In Spa is het zijn zesde pole. Hamilton mag zo op jacht naar zijn 5e zege van het seizoen, na Stiermarken, Hongarije, Groot-Brittannië en Spanje. Enkel in Oostenrijk (Bottas) en de 2e race op Silverstone (Verstappen) kon hij dit seizoen niet winnen.

Op de 2e rij staan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) en de Australiër Daniel Ricciardo (Renault). Daarna volgen de Thai Alexander Albon (Red Bull) en de Fransman Esteban Ocon (Renault).

14:27 14 uur 27. Formule 1 Hamilton parkeert zich 6e keer op pole in België, Ferrari stelt weer teleur

14:24 14 uur 24. Schumacher won 6x in Spa, Hamilton zit aan 3. De Duitser Michael Schumacher is met 6 overwinningen in Wallonië de recordhouder. Hamilton won net als Vettel al 3 keer de GP van België, de Fin Kimi Räikkönen (met zijn Alfa Romeo 16e in de kwalificaties) triomfeerde al 4 keer in Spa-Francorchamps. . Schumacher won 6x in Spa, Hamilton zit aan 3 De Duitser Michael Schumacher is met 6 overwinningen in Wallonië de recordhouder. Hamilton won net als Vettel al 3 keer de GP van België, de Fin Kimi Räikkönen (met zijn Alfa Romeo 16e in de kwalificaties) triomfeerde al 4 keer in Spa-Francorchamps.

14:22 14 uur 22. Slechte Ferrari's. Vorig jaar ging de overwinning in de Belgische GP naar Charles Leclerc. De Monegask staat voor een stevige inhaalrace, want hij klokte in zijn Ferrari pas de 13e tijd in de kwalificaties. Zijn Duitse teamgenoot en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel eindigde nog een plaats lager. . Slechte Ferrari's Vorig jaar ging de overwinning in de Belgische GP naar Charles Leclerc. De Monegask staat voor een stevige inhaalrace, want hij klokte in zijn Ferrari pas de 13e tijd in de kwalificaties. Zijn Duitse teamgenoot en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel eindigde nog een plaats lager.