De Belgian Cats beginnen in Straatsburg aan hun drukke zomer: eerst het EK, dan de Olympische Spelen. Op het EK zijn de Belgische basketbalvrouwen een van de kanshebbers op eremetaal naast Frankrijk, Spanje en Servië. De groepswedstrijd tegen Bosnië moet de Cats lanceren. Daarna nemen ze het nog op tegen Slovenië (vrijdag) en Turkije (zondag). De groepswinnaars plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, die in Valencia worden gespeeld. De tweede en derde spelen barrages. Alleen de vierde moet meteen de koffers pakken.

07 uur 01. Op het EK is een medaille zoals in 2017 het doel en bovendien is een plaats in de top 6 nodig om volgend jaar naar het WK te kunnen. Kris Meertens, commentator.