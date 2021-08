Duplantis ongenaakbaar in het polsstokspringen, Thompson weer sprintkoningin

15:15 15 uur 15. Geen wereldrecord, wel staande ovatie voor Duplantis. "Mondo" heeft miljoenen mensen wereldwijd weer op het puntje van hun stoel gekregen, maar ook bij zijn derde poging tikt hij de lat met zijn borst aan. De olympische titel is wel moeiteloos binnen. . Geen wereldrecord, wel staande ovatie voor Duplantis "Mondo" heeft miljoenen mensen wereldwijd weer op het puntje van hun stoel gekregen, maar ook bij zijn derde poging tikt hij de lat met zijn borst aan. De olympische titel is wel moeiteloos binnen.

15:15 15 uur 15. Duplantis geraakt ook bij zijn derde poging niet over 6,19 meter. Duplantis geraakt ook bij zijn derde poging niet over 6,19 meter

15:08 15 uur 08. Tweede poging gaat de mist in. Tweede poging gaat de mist in

15:07 15 uur 07. Tweede poging komt niet in de buurt. Is het Zweedse vet van de soep na die ultranipte eerste wereldrecordpoging? Bij zijn tweede poging beseft Duplantis al middenin zijn zweeffase dat het niet zal lukken. . Tweede poging komt niet in de buurt Is het Zweedse vet van de soep na die ultranipte eerste wereldrecordpoging? Bij zijn tweede poging beseft Duplantis al middenin zijn zweeffase dat het niet zal lukken.

15:03 15 uur 03. Duplantis tikt de lat nog net aan op 6,19 meter. Duplantis tikt de lat nog net aan op 6,19 meter

15:02 15 uur 02. Lachje van ongeloof: net niet bij eerste poging. Er zit dan wel geen publiek in het olympisch stadion, maar toch voel je bijna hoe iedereen thuis zijn adem inhoudt. Bij zijn eerste poging op 6,19 meter lijkt Duplantis de wereldrecordhoogte te overbruggen, maar hij tikt nog net met zijn borst de lat aan. Tergend traag komt de lat naar beneden. . Lachje van ongeloof: net niet bij eerste poging Er zit dan wel geen publiek in het olympisch stadion, maar toch voel je bijna hoe iedereen thuis zijn adem inhoudt. Bij zijn eerste poging op 6,19 meter lijkt Duplantis de wereldrecordhoogte te overbruggen, maar hij tikt nog net met zijn borst de lat aan. Tergend traag komt de lat naar beneden.

14:57 14 uur 57. Duplantis is olympisch kampioen! Duplantis is olympisch kampioen!

14:56 14 uur 56. Duplantis wint, nu lat op wereldrecordhoogte. Terwijl Mondo Duplantis met de vingers in de neus over 6,02 meter wipt, is dat voor zijn overgebleven concurrent Nilsen een onmogelijke opdracht. De Amerikaan faalt drie keer duidelijk. Lavillenie valt de nieuwe olympische kampioen meteen in de armen. Viert Duplantis zijn triomf nu nog met een nieuw wereldrecord? Dat staat voorlopig op 6,18 meter. . Duplantis wint, nu lat op wereldrecordhoogte Terwijl Mondo Duplantis met de vingers in de neus over 6,02 meter wipt, is dat voor zijn overgebleven concurrent Nilsen een onmogelijke opdracht. De Amerikaan faalt drie keer duidelijk. Lavillenie valt de nieuwe olympische kampioen meteen in de armen. Viert Duplantis zijn triomf nu nog met een nieuw wereldrecord? Dat staat voorlopig op 6,18 meter.

14:53 14 uur 53. Elaine Thompson behaalt de dubbel. Elaine Thompson behaalt de dubbel

14:52 14 uur 52.

14:51 14 uur 51. Dubbel voor Elaine Thompson. Elaine Thompson is de koningin van de sprint! Na de 100 meter wint ze ook de 200 meter op weergaloze wijze. Ze stelt haar persoonlijk record scherper tot 21"53. Voor haar gelauwerde landgenote Fraser-Pryce is geen medaille weggelegd. De Namibische Mboma (met een al even imponerende laatste 50 meter) en de Amerikaanse Thomas blijven haar voor. . Dubbel voor Elaine Thompson Elaine Thompson is de koningin van de sprint! Na de 100 meter wint ze ook de 200 meter op weergaloze wijze. Ze stelt haar persoonlijk record scherper tot 21"53. Voor haar gelauwerde landgenote Fraser-Pryce is geen medaille weggelegd. De Namibische Mboma (met een al even imponerende laatste 50 meter) en de Amerikaanse Thomas blijven haar voor.

14:47 14 uur 47. Duplantis en Nilsen over 5,97 meter. Duplantis en Nilsen over 5,97 meter

14:46 14 uur 46. Polsstokspringen: Nilsen legt zijn halve landgenoot het vuur aan de schenen. In het polsstokspringen blijven er nog twee tenoren over. Uiteraard Armand Duplantis, die met sprekend gemak over 5,97 meter gaat. Maar ook de Amerikaan Christopher Nilsen gaat over die hoogte: meteen goed voor een persoonlijk record. Het brons gaat sowieso naar de Braziliaan Thiago Braz. . Polsstokspringen: Nilsen legt zijn halve landgenoot het vuur aan de schenen In het polsstokspringen blijven er nog twee tenoren over. Uiteraard Armand Duplantis, die met sprekend gemak over 5,97 meter gaat. Maar ook de Amerikaan Christopher Nilsen gaat over die hoogte: meteen goed voor een persoonlijk record. Het brons gaat sowieso naar de Braziliaan Thiago Braz.

14:43 14 uur 43. Hamerslingeren: driewerf hoezee voor Wlodarczyk. De ongenaakbare Anita Wlodarczyk heeft zich voor de derde opeenvolgende keer tot olympisch kampioene in het hamerslingeren gekroond. Met 78,48 meter bleef de Poolse haar dichtste belager Zheng Wang bijna anderhalve meter voor. Ook het brons was voor een Poolse: Malwina Kopron. . Hamerslingeren: driewerf hoezee voor Wlodarczyk De ongenaakbare Anita Wlodarczyk heeft zich voor de derde opeenvolgende keer tot olympisch kampioene in het hamerslingeren gekroond. Met 78,48 meter bleef de Poolse haar dichtste belager Zheng Wang bijna anderhalve meter voor. Ook het brons was voor een Poolse: Malwina Kopron.

14:43 14 uur 43. Olympische Spelen Must-see! Onvermoeibare Mu loopt onbedreigd naar goud op 800 meter

14:25 14 uur 25. Wow, van start tot finish aan de leiding! Wat een demonstratie van Athing Mu. De Amerikaanse neemt resoluut de leiding en stoomt 800 meter lang onhoudbaar door naar de olympische titel en een fiks persoonlijk record (1'55"21). De Britse Hodgkinson snelt in haar zog naar zilver, het brons is voor een andere Amerikaanse: Rogers. Dat het een supersnelle race was, bewijst deze statistiek: maar liefst 6 van de 8 finalistes liepen een persoonlijk record. . Wow, van start tot finish aan de leiding! Wat een demonstratie van Athing Mu. De Amerikaanse neemt resoluut de leiding en stoomt 800 meter lang onhoudbaar door naar de olympische titel en een fiks persoonlijk record (1'55"21). De Britse Hodgkinson snelt in haar zog naar zilver, het brons is voor een andere Amerikaanse: Rogers. Dat het een supersnelle race was, bewijst deze statistiek: maar liefst 6 van de 8 finalistes liepen een persoonlijk record.

14:25 14 uur 25. Finaletijd: 800 meter vrouwen. Eén ding is zeker in deze 800 meter-finale bij de vrouwen: we krijgen een volledig nieuw podium. De drie atletes die in Rio eremetaal grepen (Caster Semenya, Francine Niyonsaba en Margaret Wambui), mochten dit jaar niet afreizen naar Japan omdat ze te hoge testosteronwaardes laten optekenen. . Finaletijd: 800 meter vrouwen Eén ding is zeker in deze 800 meter-finale bij de vrouwen: we krijgen een volledig nieuw podium. De drie atletes die in Rio eremetaal grepen (Caster Semenya, Francine Niyonsaba en Margaret Wambui), mochten dit jaar niet afreizen naar Japan omdat ze te hoge testosteronwaardes laten optekenen.

14:23 Duplantis was niet echt tevreden met zijn sprong over 5,80 meter:. 14 uur 23. Duplantis was niet echt tevreden met zijn sprong over 5,80 meter:

14:12 14 uur 12. Wlodarczyk oppermachtig in hamerslingeren. In het hamerslingeren is regerend olympisch kampioene en wereldrecordhoudster Anita Wlodarczyk voorlopig oppermachtig. In het polsstokspringen ligt de lat intussen op 5,87 meter. Vanaf hier zal het kaf van het koren gescheiden worden. . Wlodarczyk oppermachtig in hamerslingeren In het hamerslingeren is regerend olympisch kampioene en wereldrecordhoudster Anita Wlodarczyk voorlopig oppermachtig. In het polsstokspringen ligt de lat intussen op 5,87 meter. Vanaf hier zal het kaf van het koren gescheiden worden.