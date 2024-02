Lindsay De Vylder wordt derde in het omnium op Nations Cup in Adelaide

Lindsay De Vylder was de Belgische uitblinker op de voorlaatste dag van de Nations Cup baanwielrennen in Adelaide (Aus). In het omnium, een olympisch onderdeel, kwam hij dicht bij de zege, maar hij strandde uiteindelijk op de derde plaats.

Lindsay De Vylder heeft voor de Olympische Spelen zijn boontjes op het omnium en de ploegkoers te week gelegd. In Adelaide bewees De Vylder dat hij in het omnium zijn mannetje kan staan tussen de wereldtop.

Het eerste onderdeel, de scratch, verliep nochtans niet geweldig. Met een 9e plaats zou hij zijn slechtste resultaat van de dag neerzetten. Elia Viviani won.

Met een 4e plaats in de tempo race en een 5e plaats in de afvalling klom De Vylder op naar een virtuele podiumplaats.



In de afsluitende puntenkoers kwam de Belg nog erg dicht bij het kopduo Viviani en Dylan Bibic, maar hij kwam uiteindelijk 3 puntjes te kort.

Nog op zaterdag kwamen Katrijn De Clercq en Hélène Hesters in actie in de ploegkoers bij de vrouwen. Ze sprokkelden 6 punten en eindigden daarmee 7e. Nicky Degrendele en Julie Nicolaes werden allebei snel uitgeschakeld in het sprinttoernooi.