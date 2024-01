België sluit EK baanwielrennen af met 6 medailles, na zilver voor Kopecky/De Clercq op slotdag

Nog 1 sessie en dan loopt het EK baanwielrennen 2024 officieel ten einde. Om 14.30 hervatten we weer vanuit Nederland met de 2e ronde in de keirin, waar Nicky Degrendele in heat 2 op zoek gaat naar een finaleplaats.



Later in de middag krijgen we nog Belgen in actie, te beginnen met Robbe Ghys die op een medaille kan mikken in de finale van de puntenkoers kort na 15 uur.





Ook Lotte Kopecky heeft er nog geen genoeg van en treedt samen met Katrijn De Clercq aan in de ploegkoers. Wordt het daar een 3e eremetaal voor de koningin van Apeldoorn op 24 uur tijd? Afspraak daarvoor om 16 uur.



Het Europees kampioenschap sluiten we officieel af met de finales van de keirin, met mogelijk dus Nicky Degrendele die daar de Belgische eer zal hooghouden. Nog veel om naar uit te kijken dus later vandaag: tot straks!