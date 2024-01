EK-zilver boost naar Spelen voor Kopecky?: "Op dit moment blijf ik bij plan om enkel omnium te rijden"

zo 14 januari 2024 18:53

Ook op de slotdag van het EK baanwielrennen heeft Lotte Kopecky voor Belgisch eremetaal gezorgd. Aan de zijde van Katrijn De Clercq knalde ze naar zilver in de koppelkoers. Een sterk duo waar ook muziek in zit richting de Spelen? "We gaan niet halsoverkop van beslissing veranderen."

Na de schorsing van Shari Bossuyt heeft Lotte Kopecky in de persoon van Katrijn De Clercq een nieuwe dubbelpartner gevonden in de koppelkoers. Een zilveren EK-medaille werd een mooie eerste bekroning. “Daarvoor hadden we vooraf getekend", bekende Kopecky. "Tactisch hebben we een goede wedstrijd gereden. Katrijn was zeker op niveau en we kunnen hier positieve zaken uit meenemen.” “Toen ze terug op de fiets stapte na die valpartij en het teken gaf dat ze in orde was, had ik wel het idee dat ik me geen zorgen moest maken.”

Op dit moment blijf ik bij mijn plan om enkel het omnium te rijden in Parijs. Al zeg ik daarmee niet dat dat niet meer kan veranderen. Lotte Kopecky

Zat er nog meer in dan die zilveren medaille? “Misschien hadden we het met de Fransen net iets anders moeten aanpakken. Maar dat is praat achteraf. We kunnen verder bouwen op deze zilveren medaille”

Een EK-medaille die deuren kan openen richting de Olympische Spelen in Parijs. “We gaan niet halsoverkop van beslissing veranderen. Op dit moment blijf ik bij mijn plan om enkel het omnium te rijden in Parijs. Al zeg ik daarmee niet dat dat niet meer kan veranderen.”

De Clercq: "Welke keuze Lotte ook maakt, ik respecteer die"

Even leek de koers van Katrijn De Clercq erop te zitten na een smak op de piste. Wat gebeurde er precies bij die valpartij? “De Spaanse stuurde roekeloos omhoog en ik kon niet meer reageren. Aan mijn ribben heb ik veel pijn, maar tijdens de wedstrijd voelde ik daar door de adrenaline niks van", zo deed ze haar verhaal. “Toen de wedstrijd stillag, kwam Kenny (De Ketele, red.) naar mij en zei mij dat ik supergoed was. Iedereen rekende op de sprint, maar wij wilden voor de ronde gaan.” “Lotte zei dat ik rustig moest blijven toen de Fransen aangingen. Toen we erbij kwamen was het ideaal om wat te recupereren. Al was het wel wat ambetant dat ze niet overpakten.”

