Achilles Bocholt en Wezet verliezen hun heenmatch in European Cup handbal

In het Europese handbal heeft Achilles Bocholt een 35-26-nederlaag geleden in de 3e ronde van de European Cup. Het zal volgend weekend uit een ander vaatje moeten tappen in de terugmatch thuis tegen Hafnarfjördur (IJsland). Dat geldt ook voor Wezet, dat zondag van zijn Sloveense opponent verloor.