BENE-League handbal: Lions komt op gelijke hoogte van leider Bocholt

De twaalfde speeldag van de BENE-League handbal is door Europese verplichtingen van enkele clubs verspreid over 4 dagen. Bocholt won op 14 november al met 30-26 van Hurry Up. Vanavond stonden 3 duels op het menu. Lions won op het veld van Hubo en zet zo zijn voet naast leider Bocholt.