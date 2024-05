Olav Kooij maakt "zijn droom" waar: "Hier zat ik op te wachten"

Visma-Lease a Bike ging voor aanvang van deze Giro voor zo veel mogelijk ritzeges, maar door allerlei omstandigheden moesten die plannen meermaals bijgeschaafd worden. Op dag 9 was het dan toch raak dankzij rookie Olav Kooij. "We moesten improviseren", gaf de Nederlander toe.

De Giro is de eerste grote ronde in de carrière van Olav Kooij. De Nederlander heeft in enkele profjaren al knappe zeges geboekt, maar in Italië pakte de mayonaise de voorbije dagen niet.

"De eerste sprints in deze Giro verliepen niet perfect", bekende hij in het flashinterview. "Maar dit is waar we naar op zoek waren."

"We hebben ervoor moeten vechten, want de finale was lastig, maar mijn ploeg ging er echt voor."

Nochtans heeft Visma-Lease a Bike met Robert Gesink en Christophe Laporte al twee mannetjes verloren in Italië.

"We moesten dus improviseren, zeker in de laatste kilometer. We mochten niet vasthouden aan één plan, maar we moesten inspelen op wat er gebeurde."

"Ik was op zoek naar deze stap en deze overwinning. Hier heb ik van gedroomd."