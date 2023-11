"Lukaku was voor Mourinho een ideaal slachtoffer", vertelt Pierre Van Hooijdonk, ooit de man die bij het Nederlandse elftal voor de doelpunten zorgde. "In de positieve zin, hé. Mourinho kan spelers kietelen en hen opnieuw naar ongekende hoogtes stuwen. Hij heeft aan de juiste knopjes gedraaid bij Lukaku."

Een reconversie waar we als Belgen ook de onvermijdelijke José Mourinho voor moeten bedanken. De excentrieke trainer haalde Lukaku eigenhandig naar Roma en liet hem weer geloven in zichzelf.

Romelu Lukaku kreeg toen tot vier keer toe de kans om België naar de volgende ronde te schieten, maar het geluk was die dag niet aan zijn zijde. Tegen Azerbeidzjan kreeg hij gisteren ook vier kansen en - zoals iedereen ondertussen al wel weet - ging hij er in amper 20 minuten vier keer in.

Gids voor de nieuwe generatie

Maar de waarde van Lukaku voor de nationale ploeg gaat verder dan doelpunten alleen. Zowel op als naast het veld is Lukaku belangrijker dan ooit geworden. Een leidersfiguur is hij altijd al geweest, maar sinds kort mag de nieuwe generatie hem ook kapitein noemen.

Jeremy Doku en Johan Bakayoko kijken op naar hun diepe spits. Niet enkel als ze een voorzet richting zijn voorhoofd willen mikken, maar ook wanneer ze even niet aan de bal zijn. Dan is Lukaku non-stop tegen hen aan het babbelen.



"Als hij spreekt, luisteren we", vertelde Doku - die Lukaku zijn grote voetbalbroer noemt - gisteren zelf. "Hij spreekt ook niet enkel, hij toont het ook op het veld: we kunnen altijd op het rekenen."

De liefde is wederzijds. "Met hen spelen is haast nostalgisch voor mij", vertelt Lukaku over zijn spitsenbroertjes. "In de jeugd van Anderlecht heb ik altijd met zulke type wingers gespeeld, daarom scoorde ik zo veel. Het is gemakkelijk voor mij."

Dat belooft voor het nakende EK, waar hij zijn ultieme revanche kan nemen. "Het zou de kroon op het werk van Lukaku bij deze nationale ploeg zijn", sluit Van Hooijdonk af.