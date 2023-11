Superspits en ook steeds meer dé leider: collega's over de twee facetten van "onvervangbare" Romelu Lukaku

Spelers en bondscoach over Lukaku de superspits

83 doelpunten in 113 interlands, maar nooit eerder maakte Romelu Lukaku er 4 in één match voor de Rode Duivels. Zo blijft hij ook zijn collega's verbazen. Alhoewel.

"Ik ben niet verrast dat hij 4 keer heeft gescoord", blikte Jeremy Doku terug. "En dat in maar 45 minuten, wie weet waar hij was geëindigd als hij de hele match had gespeeld?"

"Het is fijn om met hem samen te spelen", aldus Leandro Trossard. "Tegen Azerbeidzjan werkte hij ook tegen 100% af. Het is leuk om zo'n spits in de ploeg te hebben."

"Een fenomeen", wond Jan Vertonghen er geen doekjes om. "Zo'n speler in je ploeg is een boost richting het EK. En dat in combinatie met dat jonge geweld rondom hem, een enorme troef."

"Romelu is een van de hardste werkers die ik ooit heb gezien. Een van zijn eerste Europese matchen was met Anderlecht tegen Ajax, waar ik toen speelde. Toen was hij nog heel ruw, maar hij scoorde wel al 2 keer."

"Sindsdien heeft hij heel hard gewerkt aan zijn aannames, zijn afwerking, zijn techniek... Dat heeft zich later uitbetaald."

"Lukaku is voor mij dan ook een voorbeeld voor alle jongens in deze groep én voor iedereen die ervan droomt om profvoetballer te worden."

En dan was er nog Domenico Tedesco met een lofzang: "Romelu is de top van de top, de beste met wie ik ooit heb gewerkt", ging Tedesco verder. "Je kunt hem gewoon niet afstoppen. Hij is altijd aanspeelbaar, ruikt het doel, weet wanneer te versnellen... Én het is een fantastische persoonlijkheid."