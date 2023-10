Twaalf jaar na Didier Mbenga hebben we weer een Belg in de NBA. Toumani Camara heeft afgelopen nacht zijn debuut gemaakt in de beste basketbalcompetitie ter wereld. Camara is slechts de 2e Belg die dat kan vertellen. "Voor iemand uit een klein basketballand als België is dat ontzettend knap", klinkt het in onze podcast Sporza Daily.

Toumani Camara, 23 intussen, trok al als tiener naar de VS om zijn NBA-droom waar te maken. Via Florida en de universiteiten van Georgia en Dayton belandde hij deze zomer in het basketbalwalhalla, toen de Phoenix Suns hem oppikten uit de NBA Draft. Camara speelde de Summer League, een soort voorbereidingscompetitie, nog met Phoenix, maar werd vorige maand doorgesluisd naar Portland. Bij de Trail Blazers mocht hij vannacht zijn échte NBA-debuut vieren, in de eerste competitiematch van het seizoen tegen de LA Clippers. Belgian Lion Retin Obasohan legde een vergelijkbaar parcours af, alleen werd hij na zijn periode bij de universiteit van Alabama niet opgepikt uit de draft. Obasohan weet dus als geen ander hoe moeilijk de weg naar de NBA is.

Het is 12 jaar geleden dat er nog een Belg in de NBA speelde, dat zegt op zich al genoeg. Belgian Lion Retin Obasohan

"Zelf heb ik het geluk gehad dat coach Paul Vervaeck destijds de assistent-coach van Alabama kende. Zo ben ik daar toen terechtgekomen. Daar ben ik Paul Vervaeck dankbaar voor", zegt Obasohan, die benadrukt hoe bijzonder het is dat een landgenoot nu in de NBA speelt. "Het is 12 jaar geleden dat er nog een Belg in de NBA speelde, dat zegt op zich al genoeg", vertelt de Belgian Lion, die afgelopen zomer optrok met Camara in Phoenix. "We hebben daar samen wat tijd doorgebracht. Ik was daar om te trainen en hij om zich voor te bereiden op de Summer League." "We hebben veel kunnen praten over het voorbereiden op die Summer League, over de work-outs bij NBA-teams, over hoe dat hele proces in elkaar zit. Ik heb destijds ook verschillende testen gedaan bij 15 NBA-ploegen. Daarna speelde ik nog in de Summer League bij Sacramento en Phoenix en ook in de G-League met Phoenix. Allemaal leuke en leerrijke ervaringen."

Ik heb deze zomer in Phoenix tijd doorgebracht met Toumani Camara en we hebben veel kunnen praten over hoe alles in elkaar zit. Retin Obasohan

Dat Camara intussen niet meer bij Phoenix zit, vindt Obasohan een goeie zaak. "Voor Toumani is dat een betere situatie dan bij de Suns. In Portland zal hij daar meer speelkansen krijgen." Daar is Raymond Westphalen, coach van Limburg United en assistent-coach van de Belgian Lions, het mee eens. "Portland heeft een jonge ploeg die aan het bouwen is. Voor een jonge speler als Camara is dat een schitterende kans. En dat wij als klein basketballand nu iemand in de NBA hebben, is ontzettend knap", wordt ook door Westphalen beklemtoond. "Ik heb het gevoel dat Camara ook een speler is die in staat is om uit te groeien tot méér dan een role player. Daar kijk ik wel naar uit. Hij heeft echt het profiel van een NBA-speler. Hij is 2,03m, heeft lange armen, is sterk en atletisch en heeft een allround game. De NBA is hem op het lijf geschreven."

Als Camara voor de Belgian Lions kan doen wat Ann Wauters en Emma Meesseman betekend hebben voor de Belgian Cats, dan zou dat een heel grote stap zijn. assistent-bondscoach Raymond Westphalen