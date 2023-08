Uw gids voor de Challenger Pro League: veranderingen, titelkandidaten en smaakmakers

Twee weken na de eersteklassers trappen vrijdag ook de profteams in de Challenger Pro League hun seizoen op gang. Onbekend is vaak onbemind in deze competitie. Daarom een handleiding over de veranderingen dit seizoen, de titel- en degradatiekandidaten en de potentiële smaakmakers.

1. Het format

Zowel de Jupiler Pro League als de Challenger Pro League hebben dit seizoen (alweer) een gedaanteverandering ondergaan.



Wat de duidelijkheid wel ten goede komt: beide competities bestaan vanaf dit seizoen uit 16 clubs. De JPL ging van 18 naar 16 clubs (twee clubs minder dus). De Challenger Pro League heeft er dit seizoen 4 clubs bij. Van 12 clubs gaat het naar 16, waaronder 4 belofteteams. Wie die beslissing alvast toejuicht, is Jeroen Roppe, ook dit seizoen vaste commentator in de Challenger Pro League bij Eleven DAZN. "Vergeet niet dat we twee seizoenen geleden nog een competitie in 1B hadden met 8 ploegen. Vorige seizoen waren het 12, nu is de Challenger Pro League een normale, volwaardige competitie geworden."

Samenstelling 16 clubs Challenger Pro League

6 profclubs die bleven 3 zakkers uit JPL 3 stijgers 4 belofteteams Beerschot KV Oostende FC Luik Club NXT Beveren Seraing Francs Borains Jong Genk Deinze Zulte Waregem Patro Eisden Maasmechelen RSCA Futures Dender SL16 FC Lierse Lommel * Kampioen RWDM en degradant Virton zijn verdwenen

Eenvoudig: 2 rechtstreekse stijgers, 2 rechtstreekse zakkers

In vergelijking met de JPL heeft de Challenger Pro League het voordeel van de eenvoud. De promotie- en degradatieplay-offs zijn afgeschaft in vergelijking met het vorige seizoen en in vergelijking met de JPL is er nergens sprake van halvering van de punten. Er is een normale competitie met 30 speeldagen. Daarna is de kampioen bekend. Twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de JPL: de kampioen en

de nummer twee. Twee ploegen zakken rechtstreeks naar de amateurklasse: nummer 15 en 16. Twee ploegen uit de amateurklasse stijgen. De vier belofteteams kunnen wel zakken, maar niet promoveren. Ze kunnen ook niet deelnemen aan de enige play-off-formule die er wel nog overblijft in de Challenger Pro League (zie verder).

Enkel play-off voor (eventueel) 3e promotieticket

Het enige “moeilijke” waar je rekening mee moet houden is de play-off voor

een eventueel derde promotieticket. De nummers 3 t.e.m. 6 in de stand na 30 speeldagen spelen nog een play-off in de vorm van een knock-outfase (zoals de eindfase op een WK of EK).

De nummer 3 speelt daarin tegen nummer 6. Nummer 4 tegen nummer 5. De winnaars van die “halve finales” spelen de "finale" van de play-off. De uiteindelijke winnaar van de play-off in de Challenger Pro League speelt een dubbele barragematch tegen de derde laatste uit de degradatie-play-off van de Jupiler Pro League voor een plaats in de JPL het volgende seizoen.

2. Titelkandidaten

De Challenger Pro League draagt het etiket van Wild West van het Belgische voetbal: er hangt een nerveuze sfeer, want iedereen kan iedereen kloppen in een rechtstreeks duel. Met drie ploegen die iets goed te maken hebben na hun degradatie uit de JPL (Zulte Waregem, KV Oostende en Seraing) en traditieclubs Beveren en Beerschot die terug willen naar het hoogste toneel, belooft de titelstrijd én de strijd om promotie opnieuw spannend te worden. De glazen bol van commentator Jeroen Roppe werkte ondanks die moeilijk te voorspellen context uitstekend de afgelopen drie seizoenen. Met respectievelijk Union, Westerlo en RWDM wees Roppe in zijn voorbeschouwingen bij Sporza de vorige seizoenen telkens de juiste topfavoriet voor de titel aan.

Alle ogen op Zulte Waregem

"Dit seizoen zijn alle ogen gericht op Zulte Waregem. Met het behouden van Ruud Vormer, Jelle Vossen en Christian Brüls maakte de club een statement." "Essevee heeft misschien wat minder ervaring met de zenuwachtigheid en de emoties in de Challenger Pro League, maar het aantrekken van spelers als Rubin Seigers (Westerlo) en Nicolas Rommens (vorige zomer overgekomen van RWDM) , vind ik slimme transfers. Zij hebben die ervaring wel." "In een langere competitie met 30 wedstrijden is constant presteren ook belangrijker en is er meer tijd om een misstap recht te zetten."

Beveren, Lommel en Deinze als uitdagers

Vorig seizoen strandde Beveren uiteindelijk op 1 punt van kampioen RWDM. Ook dit seizoen ziet Jeroen Roppe een belangrijke rol weggelegd voor de club uit het Waasland. "Hun kern is opnieuw sterk, alleen zijn ze met Thierno Barry en mogelijk ook Dieumerci Mbokani hun aanvalslinie kwijt. Mbokani heeft nog geen andere club, misschien duikt hij wel gewoon opnieuw op aan de Freethiel." "Beveren wordt mijns inziens samen met Lommel en Deinze de voornaamste uitdager van Zulte Waregem", zegt Roppe. Hij verwacht dat het algemene niveau in de Challenger Pro League dit seizoen zal stijgen. "Verschillende ploegen zijn de laatste weken erg actief geweest op de transfermarkt. Ploegen als Deinze en Lommel zullen een mondje meepraten." Deinze verloor weinig spelers en versterkte zich gericht met onder meer het definitief aantrekken van Steve De Ridder (foto), Guillaume De Schryver (overgekomen van Lierse) en Laurent Lemoine (overgekomen van Lommel). Lommel teerde jaren op jonge talenten, in functie van de samenwerking met Manchester City. "Nu heeft de club veel ervaren Belgen opgenomen in zijn ploeg", wijst Roppe naar de transfers van onder meer Igor Vetokele en Dries Wouters. "Beerschot en KVO zijn het aan hun status verplicht om zo hoog mogelijk mee te draaien, maar niemand die verwacht dat er voor de titel zullen meedoen." "Bij KV Oostende beginnen ze aan een nieuw hoofdstuk. De club heeft een nieuwe identiteit, staff en kern. Beerschot is dan weer een club die te koop staat."

Er was veel activiteit op de transfermarkt. Daardoor verwacht ik dat het algemene niveau hoger zal liggen dit seizoen. Jeroen Roppe

3. Luik als epicentrum van het degradatiegevaar?

De Challenger Pro League verwelkomt drie nieuwkomers uit de amateurklasse: Patro Eisden Maasmechelen, waar Stijn Stijnen de plak zwaait, traditieclub FC Luik, dat met Gaëtan Englebert ook al een ex-speler van Club Brugge als trainer heeft, en Francs Borains, de trots van Georges Louis Boichez, de voorzitter van de Franstalige liberale partij. Stuk voor stuk meerwaardes voor de competitie vindt Jeroen Roppe. "Clubs met traditie en ambitie."

Ik voorspel een moeilijk seizoen voor twee clubs die vrijdag de competitie openen.

Roppe ziet de nieuwkomers niet in de problemen komen. "Volgens mij ligt het epicentrum van het degradatiegevaar in Luik." Twee ploegen die vrijdagavond de Challenger Pro League mogen aftrappen moeten zich volgens de commentator veel meer zorgen maken. Seraing ontvangt thuis SL16 FC (het belofteteam van Standard). "Voor beide clubs voorspel ik een moeilijk seizoen. Seraing rekent op steun van moederclub Metz, maar van die kant komt er na de degradatie uit de JPL niet veel meer." "De beloften van Standard zijn vorig seizoen bijna miraculeus ontsnapt aan degradatie. Ik vrees voor eenzelfde scenario dit seizoen."

4. Potentiële smaakmakers

De ontbolstering van doelman Bart Verbruggen, de terugkeer naar België van Mbokani of the coming of age van Kylian Hazard: de Challenger Pro League wordt elk seizoen gepepperd door mooie persoonlijke prestaties en verhalen. Jeroen Roppe pikt er drie uit voor dit seizoen.

De terugkeer van Teddy Chevalier

Iedereen kent de Franse spits nog van zijn periodes bij Zulte Waregem en KV Kortrijk. Na een jaartje in het amateurvoetbal bij Francs Borains is Teddy Chevalier - 36 jaar ondertussen - terug in het Belgische profvoetbal. "Een kleurrijke figuur en vroegere smaakmaker. In het amateurvoetbal scoorde hij nog altijd aan de lopende band. Ik ben erg benieuwd naar zijn prestaties in de Challenger Pro League."

Krijgt 15-jarige Konstantinos Karetsas speelminuten?

Vanaf dit seizoen mogen spelers vanaf 15 jaar meespelen in de Challenger Pro League. Zo krijgen we misschien nog sneller een blik op de onversneden toptalenten van onze grote clubs. "Konstantinos Karetsas is zo een naam die over de tongen gaat. Hij moet nog 16 jaar worden en keerde in januari terug van Anderlecht naar Racing Genk. Het is altijd mooi om in de Challenger Pro league de eerste flitsen van een talent te zien. Zoals we dat zagen van Bart Verbruggen of Noah Mbamba."

Haalt Club Brugge Alejandro Granados?

Sinds vorige maand wordt druk gespeculeerd dat Club Brugge op het punt zou staan om Alejandro Granados weg te plukken bij Orlando in de MLS. Het zou enkel nog wachten zijn op het papierwerk dat op de bureaus van de FIFA ligt. De centrale middenvelder is pas 17 jaar en speelt voor de nationale jeugdploegen van Spanje. "Club zet al langer in op jong talent aantrekken voor Club NXT, met het oog op de toekomst. Ik laat me vertellen dat Granados een absolute smaakmaker kan worden in België."

