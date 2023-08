Veerkrachtig PSV versiert gelijkspel bij Rangers, 3 Belgische assists in aangename pot

PSV – met Noa Lang en Johan Bakayoko in de basis en Yorbe Vertessen op de bank – kwam in de eerste helft weinig tot niet in de problemen tegen de Rangers.

Maar Nicolas Raskin en Cyriel Dessers konden halfweg toch met een boost de kleedkamer induiken.

PSV riep het onheil over zichzelf af na geklungel van Ibrahim Sangaré. Abdallah Sima nam het prutswerk in dank aan en krulde de 1-0 fraai binnen.

PSV was niet van slag en kreeg op het uur loon naar werken. Bakayoko legde af en na een sluw overstapje kon Sangaré van dichtbij zijn fout herstellen.

Maar toch gaf PSV het weer uit handen. Dessers – randje buitenspel – bood invaller Rabbi Matondo (ex-Cercle Brugge) een kwartier voor tijd de 2-1 aan.

Wie dacht dat PSV deze keer geen antwoord zou kunnen formuleren, kwam bedrogen uit. Enkele minuten later kopte Luuk de Jong een corner van Bakayoko binnen.

De thuisploeg stak zijn hand nog uit naar de 3-2, maar zal het volgende week in Eindhoven moeten fixen.

2-2 is overigens dezelfde score als vorig jaar in hetzelfde stadium van de Champions League. Een jaar geleden rekenden de Schotten met PSV af in de return op Nederlands grondgebied.