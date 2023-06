Jakobsen eert Mäder, maar hekelt blijvende onveiligheid: "Een bocht op 300 meter is vragen om problemen"

"Dit is het enige wat ik kan doen voor hem", vertelde de Nederlander na de finish. "Deze was uiteraard voor Gino Mäder , die we allemaal zullen missen. De afgelopen twee dagen waren voor niemand gemakkelijk. Zeker niet voor zijn familie en vrienden."

Ook bij Fabio Jakobsen ging de vinger in de lucht toen hij vandaag triomfeerde in de laatste rit van de Ronde van België .

Een bocht op 300 meter van de finish is vragen om problemen.

Jakobsen vocht enkele jaren geleden zelf voor zijn leven na een zware valpartij in de Ronde van Polen en is sindsdien een voorvechter voor veiligheid in de koers.





"Wielrennen is onze job, maar vandaag gaan we dan eigenlijk weer op een bocht af waar ik het niet helemaal mee eens ben. Een bocht op 300 meter van de finish is gewoon vragen om problemen."



"Ik geloof dat Jasper Philipsen bijna viel en heel wat anderen in de problemen kwamen. Ik vind dat dat niet meer zou mogen in de laatste halve kilometer. Maar goed, dat is iets voor het nieuwe veiligheidsorgaan."