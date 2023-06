Fabio Jakobsen is de beste fietser op de Wandelaar, Jasper Philipsen valt in de slotfase

Het is niet al te breed op De Wandelaar. Als we met deze grote groep richting de streep gaan, zal het drummen worden. Positionering is dus heel belangrijk.

16 uur 32. Het tempo ligt zo hoog dat we bij elke sprint andere hoofdrolspelers krijgen. Conclusie na de Gouden Kilometer: Van der Poel staat nu virtueel gelijk met zijn ploegmaat Philipsen in het eindklassement. .

clock 16:02

16 uur 02. "We gaan waaieren". De eerste scheuren ontstaan in het peloton. De wind speelt toch meer een rol dan vooraf gedacht. Het peloton is al in drie groepen verdeeld. En de eerste groep lijkt weg. .