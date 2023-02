Wintertransfers in België: Antwerp verhuurt overbodige Fisher, Standard stalt Tapsoba in Moldavië

clock 18:00 18 uur . Antwerp laat Deen Fisher vertrekken. Antwerp verhuurt Viktor Fischer aan het Zweedse AIK. De verhuurperiode loopt begin januari 2024 af. De 28-jarige Deen voetbalt sinds de zomer van 2021 bij Antwerp, nadat hij overkwam van FC Kopenhagen in zijn thuisland. Fischer, met ook een verleden bij onder meer Ajax, Middlesbrough en Mainz, kwam dit seizoen onder coach Mark van Bommel maar weinig in actie. In Zweden, waar het voetbalseizoen gelijk met de jaarkalender loopt, moet de aanvaller weer meer speelminuten verzamelen. . Antwerp laat Deen Fisher vertrekken Antwerp verhuurt Viktor Fischer aan het Zweedse AIK. De verhuurperiode loopt begin januari 2024 af. De 28-jarige Deen voetbalt sinds de zomer van 2021 bij Antwerp, nadat hij overkwam van FC Kopenhagen in zijn thuisland. Fischer, met ook een verleden bij onder meer Ajax, Middlesbrough en Mainz, kwam dit seizoen onder coach Mark van Bommel maar weinig in actie. In Zweden, waar het voetbalseizoen gelijk met de jaarkalender loopt, moet de aanvaller weer meer speelminuten verzamelen.



Abdoul Tapsoba naar Moldavië. Standard verhuurt de Burkinese aanvaller Abdoul Tapsoba tot het einde van het seizoen aan de Moldavische club FC Sheriff Tiraspol, met aankoopoptie. De 21-jarige spits mocht dit seizoen tijdens drie wedstrijden invallen en verzamelde amper 74 speelminuten. Hij was vooral actief bij SL16 FC. In negen matchen trof hij daar twee keer raak. Tapsoba kwam in september 2019 bij Standard terecht, hij kwam toen over van ASEC Mimosas in Ivoorkust. Hij speelde in totaal 49 wedstrijden voor de Luikse club. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten en drie assists.

Charleroi verhuurt Gholizadeh in Turkije. De transferdeadline in België sloot op 31 januari, die in Turkije loopt tot 8 februari. Zo bereikte Charleroi nog een deal met Kasimpasa over een uitleenbeurt van Alireza Gholizadeh. De Turkse club heeft ook een aankoopoptie voor de 26-jarige Iraanse buitenspeler, die nog tot 2025 in Charleroi onder contract ligt.



De 29-voudige international streek in 2018 in het Zwarte Land neer en groeide er uit tot sterkhouder. Hij telt 23 goals en 26 assists in 143 officiële duels. Dit seizoen bleef hij in 21 duels steken op 1 goal en 1 assist.



Gholizadeh speelde zich in de kijker op het WK: hij deed mee in de 3 groepsmatchen.

Zulte Waregem huurt Poolse verdediger Karol Fila. Karol Fila verdedigt tot het einde van het seizoen de kleuren van Zulte Waregem. De fusieclub huurt de 24-jarige Poolse verdediger van de Franse club Straatsburg. Daar kwam hij nauwelijks in actie.

"Ik zag de wedstrijd tegen Club Brugge (1-2) vanuit de tribunes en kijk er nu al enorm naar uit om voor Essevee te spelen", klinkt het bij de aanwinst.

"Ondanks de nederlaag waren de fans geweldig. Ik hoop de ploeg dan ook zo snel mogelijk te helpen om de doelstellingen voor dit seizoen te halen."

Charleroi haalt Bayo terug. Vakoun Bayo (26) keert terug naar Charleroi. De club huurt de Ivoriaanse aanvaller tot het einde van het seizoen van Championship-club Watford.

Bayo streek een jaar geleden neer in Charleroi, dat hem van AA Gent huurde als vervanger van Shamar Nicholson. In 16 wedstrijden scoorde hij 11 keer en leverde hij twee assists af.

Charleroi aarzelde niet en lichtte de optie, om hem enkele weken later alweer te verkopen aan Watford.

Ghanese middenvelder voor OHL. OH Leuven is gaan shoppen in Bulgarije. Bij Botev Plovdiv heeft de club de Ghanese middenvelder Emmanuel Toku (22) los kunnen weken.

Coach Marc Brys is tevreden met de versterking. "Toku is een jonge speler met toch al een pak internationale ervaring", vertelt hij op de website van de club.

"Hij brengt ons meer aanvallende impulsen op het middenveld en beschikt over een goed schot."



KV Kortrijk huurt linksachter Nikolas Dyhr tot het einde van het seizoen van FC Midtjylland. De 21-jarige Deen debuteerde in 2019 voor de A-ploeg van Midtjylland, waarmee hij een landstitel (2020) en een Deense beker (2022) won. Dyhr maakte drie doelpunten en lukte zeven assists in 82 wedstrijden voor Midtjylland. Met de Deense beloften speelde Dyhr vorig jaar tegen België in de EK-kwalificaties. Hij hielp Denemarken toen thuis aan een 1-1 gelijkspel.

Westerlo versterkt middenveld met Japanner Matsuo. Westerlo heeft op de voorlaatste dag van de wintermercato de Japanner Yusuke Matsuo aangetrokken. De 25-jarige middenvelder tekende een contract van een jaar. Hij maakt de overstap van Urawa Reds, waar hij sinds zijn komst in januari 2022 in 40 duels goed was voor 11 goals en 7 assists.

Nederlandse spits voor Antwerp. "RAFC heeft eindelijk groen licht gekregen in het dossier van de Nederlander Gyrano Kerk (27)", klinkt het op de website van Antwerp.

Kerk komt over van Lokomotiv Moskou, waar hij het voorbije anderhalf jaar speelde. Hij maakt gebruik van een uitzonderingsbepaling van FIFA om de overstap naar R Antwerp FC te maken. De Nederlandse aanvaller, die eerder uitkwam voor FC Utrecht, tekende een contract tot eind dit seizoen bij The Great Old.

Union verwelkomt Yorbe Vertessen. Union heeft met Yorbe Vertessen een extra troef voor de terugronde in de spits. De 22-jarige Belg komt op huurbasis over van PSV. "Ik was meteen overtuigd. Ik wil hier minuten maken en mijn stempel drukken", luidt het op de website.



Bij PSV kwam hij dit seizoen 12 keer in actie, goed voor 2 goals in de Europa League. Hij speelde 8 duels in de Eredivisie, 3 in Europa en 1 in de beker. In totaal zit hij aan 313 speelminuten.

Nemeth en Diawara verlaten Genk. Racing Genk heeft afscheid genomen van Andras Nemeth en Sekou Diawara. Nemeth trekt naar de Duitser tweedeklasser Hamburg, terwijl Diawara aan de slag gaat bij de Italiaanse eersteklasser Udinese.



De 20-jarige Nemeth, een Hongaarse international, kwam dit seizoen 15 keer in actie in de Jupiler Pro League (1 goal, 2 assists), speelde een bekermatch en deed 4 keer mee met de Genkse beloften in de Challenger Pro League (1 goal).



Nemeth ondertekende bij HSV een contract tot 30 juni 2026. "De hele Genkse familie wenst Andras alle succes toe in het verdere verloop van zijn carrière", klinkt het.



De 18-jarige Belg Sekou Diawara komt uit de Genkse jeugdopleiding en gaat nu zijn geluk beproeven in Italië. Diawara zat begin dit seizoen nog in de A-kern, maar verdween uit beeld nadat zijn broer Mamady was overgestapt naar Club Brugge. Bij Udinese krijgt hij een contract tot 2027.