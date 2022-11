Kenia schrijft brief om algemene dopingschorsing te vermijden na vele incidenten

Kenia staat als atletiekland vooral bekend om zijn lange- en middellangeafstandslopers, maar het land wordt ook al jaren achtervolgd door berichten over wijdverspreid dopinggebruik. Recent liepen verschillende atleten tegen de dopinglamp, zoals marathonlopers Lawrence Cherono en Wilson Kipsang.

In totaal zitten 55 Keniaanse atleten op dit moment een dopingschorsing uit, 8 anderen zijn tijdelijk geschorst. Kenia is al een land in "categorie A" volgens het Wereldantidopingagentschap, net als Wit-Rusland en Ethiopië bijvoorbeeld. Atleten uit Kenia moeten daarom voor elk groot kampioenschap drie onaangekondigde controles buiten competitie ondergaan.

Door de recente dopinggevallen vreest het land echter een algemene schorsing, waardoor atleten niet meer zouden kunnen deelnemen aan grote competities. Het schreef daarom een brief naar de Wereldatletiekbond om Word Athletics te overtuigen van de goede intenties van de overheid.

"We zullen niet toestaan dat onethische individuen onze reputatie ruïneren", zei de minister van sport. "We willen de strijd tegen doping winnen." De komende vijf jaar zal er altijd 5 miljoen dollar per jaar naar die strijd tegen doping gaan.

De Wereldatletiekbond heeft bevestigd dat het de brief ontvangen heeft, maar wenst verder niet te reageren.