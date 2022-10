Club Brugge vertrokken naar Madrid: "Atletico zal uit zijn op revanche"

"Of er al veel wordt gesproken onder de spelers over een mogelijke kwalificatie? Niet per se. Het zit wel in ons achterhoofd. Het is een wedstrijd zoals de vorige drie, maar we willen die kwalificatie natuurlijk wel afdwingen."

"Wat het anders maakt, is dat er een Europese kwalificatie aan vast hangt", zei een ontspannen Brandon Mechele. "De wedstrijd zelf is niet anders dan vorige verplaatsingen. We moeten proberen een resultaat te halen."

Nog nooit liep een ploeg die de groepsfase begon met 9 op 9 in de Champions League de 1/8e finales mis. Club Brugge heeft het voordeel dat het in Madrid niet meteen van moeten is en dat zorgt voor wat meer rust in de hoofden. Dat kan alleen maar een voordeel zijn.

Brandon Mechele is al vaak op het vliegtuig gestapt voor een Europese uitwedstrijd met Club Brugge, maar deze keer is de inzet toch uniek. Een plaats in de 1/8e finales van de Champions League.

Op revanche beluste Madrilenen

Ondertussen weet binnen en buiten de club dat grote emoties niet aan de orde zijn onder trainer Carl Hoefkens. Hij wil vooral focus. Zeker na een derde competitienederlaag. In eigen stadion dan nog.

"We willen zeker iets rechtzetten na de nederlaag tegen Westerlo", zei Brandon Mechele.

"De competitie en het Europese verhaal staan wel los van elkaar, maar we hebben er geen leuk gevoel aan overgehouden. Ook al verdienden we tegen Westerlo niet om te verliezen."



"Daar hebben we over gesproken. Met alle respect voor Westerlo, maar zoiets mag eigenlijk niet gebeuren. We hebben enorm veel kwaliteit en een grote kern. Daarmee kunnen we roteren, alleen is dat niet goed uitgepakt in het weekend."



"We weten ook nu al dat het in Madrid een andere match zal zijn dan thuis tegen Atletico, maar we hebben getoond dat we onze voet naast die van hen kunnen zetten."



"Atletico zal op revanche uit zijn en als zij zich nog willen kwalificeren zullen ze iets meer moeten tonen. Het zal dus een heel andere wedstrijd worden."