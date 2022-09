Brown toont zich de sterkste en de slimste in La Vuelta, Kopecky sprint naar vierde plaats

clock 19:22 19 uur 22. Ik denk dat het voor de vluchters is. Ruben Van Gucht. Ik denk dat het voor de vluchters is. Ruben Van Gucht

clock 19:19 19 uur 19. Nog drie kilometer. Het kopduo valt niet stil. Chabbey en Brown krijgen meer en meer hoop. . Nog drie kilometer. Het kopduo valt niet stil. Chabbey en Brown krijgen meer en meer hoop.

clock 19:17 19 uur 17. Het duo heeft al een halve minuut voorsprong. Vollering moet weer aan de bak in dienst van onze Belgische hoop. . Het duo heeft al een halve minuut voorsprong. Vollering moet weer aan de bak in dienst van onze Belgische hoop.

clock 19:14 19 uur 14. Brown en Chabbey gaan ervan door. Brown en Chabbey hebben de handen in elkaar geslagen en rijdt weg van de kopgroep. Daar twijfelen ze. De groep met Kopecky maakt gebruik van het getwijfel om terug te keren. . Brown en Chabbey gaan ervan door Brown en Chabbey hebben de handen in elkaar geslagen en rijdt weg van de kopgroep. Daar twijfelen ze. De groep met Kopecky maakt gebruik van het getwijfel om terug te keren.

clock 19:08 19 uur 08. Er blijven nog een dertiental renners over. De top drie van het klassement is aanwezig. Gaat deze groep sprinten voor de zege? . Er blijven nog een dertiental renners over. De top drie van het klassement is aanwezig. Gaat deze groep sprinten voor de zege?

clock 19:02 19 uur 02. Kopecky laat zich verrassen. Het loopt een beetje bergop en daar is Van Vleuten. De rode leider is op een stuk vals plat beginnen sleuren aan de kop van de koers. Een deel van de groep laat zich verrassen en verliest voeling met de groep. Ook Kopecky heeft zich laten ringeloren. Ze zit nu in een achtervolgende groep op 20" van de kop van de wedstrijd. . Kopecky laat zich verrassen Het loopt een beetje bergop en daar is Van Vleuten. De rode leider is op een stuk vals plat beginnen sleuren aan de kop van de koers. Een deel van de groep laat zich verrassen en verliest voeling met de groep. Ook Kopecky heeft zich laten ringeloren. Ze zit nu in een achtervolgende groep op 20" van de kop van de wedstrijd.

clock 18:45 18 uur 45. Vollering werkt. Er wordt slag om slinger gedemarreerd. Demi Vollering slooft zich uit om iedereen terug bij de nek te grijpen. De Nederlandse offert haar kansen op in dienst van Lotte Kopecky. . Vollering werkt Er wordt slag om slinger gedemarreerd. Demi Vollering slooft zich uit om iedereen terug bij de nek te grijpen. De Nederlandse offert haar kansen op in dienst van Lotte Kopecky.

clock 18:38 18 uur 38. Een uitgedund peloton komt samen boven op de klim. We tellen nog een twintigtal rensters. Lotte Kopecky is er zeker bij. Ook wereldkampioene Balsamo heeft op het nippertje haar wagonnetje kunnen aanhaken. . Een uitgedund peloton komt samen boven op de klim. We tellen nog een twintigtal rensters. Lotte Kopecky is er zeker bij. Ook wereldkampioene Balsamo heeft op het nippertje haar wagonnetje kunnen aanhaken.

clock 18:31 18 uur 31. Dagje voor Kopecky? De derde rit is 96 kilometer lang en kent een moeilijk te voorspellen parcours. De rensters zijn nu bezig aan de belangrijkste hindernis van de dag: een lange, maar onsteile klim. Op de top is het nog meer dan 30 kilometer richting finish. Sterke sprinters zullen hopen dat ze mee over de top geraken. Een sprint met een uitgedund peloton lijkt het meest waarschijnlijke scenario. En dan denken wij natuurlijk spontaan aan Lotte Kopecky. Ze zit alvast goed mee met de grote groep. . Dagje voor Kopecky? De derde rit is 96 kilometer lang en kent een moeilijk te voorspellen parcours. De rensters zijn nu bezig aan de belangrijkste hindernis van de dag: een lange, maar onsteile klim. Op de top is het nog meer dan 30 kilometer richting finish. Sterke sprinters zullen hopen dat ze mee over de top geraken. Een sprint met een uitgedund peloton lijkt het meest waarschijnlijke scenario. En dan denken wij natuurlijk spontaan aan Lotte Kopecky. Ze zit alvast goed mee met de grote groep.

clock 18:29 18 uur 29. Challenge by La Vuelta Oppermachtige Annemiek van Vleuten knalt naar rode trui met klimsolo van 30 kilometer