Oppermachtige Annemiek van Vleuten knalt naar rode trui met klimsolo van 30 kilometer

De slotbeklimming van deze etappe is een tweetrapsraket. Annemiek van Vleuten sprong op het eerste deel weg en sprokkelde meteen een voorsprong van een minuut en 20 seconden. In de vallei stagneert de voorsprong op de 3 achtervolgers Vollering, Longo Borghini en Lippert. Het tweede deel van de beklimming zit eraan te komen.

Adios. Annemiek van Vleuten staat er al alleen voor. Vollering en Longo Borghini kraken in haar wiel. Een solo van 28 kilometer in de maak?

17 uur 44. "Zwaarste etappe". De tweede etappe start en eindigt in Colindres en gaat over een kleine 106 kilometer. Er staan vijf beklimmingen op het programma met twee beklimmingen van tweede categorie en twee van eerste. “Het is de zwaarste etappe en dus zal Van Vleuten snel haar kaarten op tafel moeten gooien”, analyseert Van Gucht. “Stel dat ze een achterstand moet ophalen na de ploegentijdrit, dan moet ze dat daar doen.” “Ik vind het een boeiend parcours, omdat het geen hele zware aankomst bergop is. De laatste klim is 8% gemiddeld over 3,2 kilometer op ongeveer 14 kilometer van de aankomst. Het is niet dat er 10 kilometer geklommen moet worden.” .