Persico troeft Kopecky en co af in machtssprint bergop, Van Vleuten blijft leider

Etappe 4 in de Challenge by La Vuelta was veruit de langste van allemaal. Liefst 160 kilometer moesten de vrouwen overbruggen op weg naar Segovia. Het parcours ging over voornamelijk vlakke wegen, maar kende een gevaarlijk slot.

Olympisch kampioene Anna Kiesenhofer wou niet wachten op de explosieve finale en ging er vroeg in de etappe in haar eentje vandoor. Het peloton leek zich lange tijd te miskijken op de Oostenrijkse. Ze kreeg meer dan 8 minuten voorsprong en was zo zelfs even virtueel leider.

Maar de ploegen van de favorieten hadden toch goed getimed. In de slotfase smolt de voorsprong van Kiesenhofer als sneeuw voor de zon. De oplopende gravelstrook op 8 kilometer van het einde deed Strade Bianche-winnares Lotte Kopecky likkebaarden. Haar ploeg zette zich op kop.