Remco Evenepoel is "goed hersteld" van valpartij: "Heb zelfs een goede nacht achter de rug"

In de 12e etappe richting de steile slotklim ging het even helemaal mis voor Remco Evenepoel. De smaakmaker van deze Vuelta smakte tegen het asfalt en leek een blessure opgelopen te hebben aan zijn pols.

Op de slotklim leek Evenepoel daar weinig hinder van te ondervinden en bij de start van de 13e etappe gaf hij ook aan dat alles goed zit: "Het waren oppervlakkige blessures, dus dat is het voornaamste. Ik heb zelfs goed geslapen. De wonden zijn op een plek die eerder statisch beweegt."

"Het is niet zoals bij een blessure aan de knie, die constant beweegt. Het is een grote pleister, maar ik ondervind er geen hinder van. Ik heb ook nog een compeedpleister op mijn hand, maar die wonde zal morgen/zaterdag wel al genezen zijn, dus ik hoop dat ik morgen weer zonder handschoenen kan rijden."

Uit de Vuelta kwam er vrijdagmiddag ook opvallend nieuws. UAE Emirates meldde dat de Spanjaard Juan Ayuso positief had getest op het coronavirus, maar dat de renner wel in koers zou blijven, omdat hij asymptomatisch is en het risico op besmetting klein zou zijn.

De amper negentienjarige Ayuso is de nummer vijf in de stand, op bijna 5 minuten van leider Evenepoel. "Dat is riskant. Ik zal mij ver van hem positioneren bij de start", besloot Evenepoel.