Vuelta is geen pretje voor Henri Vandenabeele: "Uitrijden is het maximum haalbare"

Het eerste profjaar van Henri Vandenabeele wordt voorlopig bepaald door ziekte en andere pechmomenten.

In deze Vuelta finisht hij steevast op de laatste rij, ook in zijn favoriete terrein: het gebergte.

"Het gaat niet super, maar dat was wel te verwachten", vertelt de klimmer van DSM.

"Ik ben een paar weken slecht geweest na een coronabesmetting en ik had maar één deftige trainingsweek voor deze Vuelta."

"Mijn benen zitten vol en uitrijden is het maximum haalbare", zegt Vandenabeele, die nu al verlangt naar de rustdag van maandag.

"Ja, het is frustrerend, maar het is zo. Het is niet de eerste keer dit jaar dat dit me overkomt na een griepje in Catalonië en een coronavariant in de Dauphiné. Al heb je zo wel het gevoel dat je voor niets werkt."