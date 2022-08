LA Lakers breekt contract van sterspeler LeBron James open tot 2025

LeBron James had nog een contract voor een jaar, maar de Lakers hebben de viervoudige MVP nu vastgelegd tot 2025. Volgens zaakwaarnemer Rich Paul is er een bedrag van ruim 97 miljoen dollar mee gemoeid.

"LeBron is een van de beste spelers van zijn generatie. We zijn dan ook heel blij dat we nog langer met hem kunnen samenwerken", zei Rob Pelinka, algemeen directeur bij de Lakers.

De 38-jarige LeBron, die alles al gewonnen heeft, heeft nog één doel in de nadagen van zijn carrère: ooit met zijn zoon op het parket staan. De 17-jarige Bronny kan in 2024 worden gedraft.

LeBron James bezorgde de Lakers in 2020 hun 17e NBA-titel. Het was zijn 4e NBA-titel op zijn persoonlijke palmares.