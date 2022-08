LIVESTREAM EK atletiek: Camille Laus stoot door naar halve finales, kijk naar avondsessie

clock 20:21 20 uur 21. Knap van Debjani. Jakob Ingebrigtsen loopt spelenderwijs naar de zege in de eerste reeks van de 1.500 meter. Achter de Noor snelt Ismaël Debjani naar de tweede plaats in 3'38"96, goed voor een stek in de finale. Tarik Moukrime kon het voorbeeld van Debjani niet volgen. Hij eindigde als 12e en de reeksen zijn dan ook zijn eindstation. . Knap van Debjani Jakob Ingebrigtsen loopt spelenderwijs naar de zege in de eerste reeks van de 1.500 meter. Achter de Noor snelt Ismaël Debjani naar de tweede plaats in 3'38"96, goed voor een stek in de finale. Tarik Moukrime kon het voorbeeld van Debjani niet volgen. Hij eindigde als 12e en de reeksen zijn dan ook zijn eindstation.

clock 20:16 20 uur 16. Het is nu tijd voor de reeksen van de 1.500 meter. Tarik Moukrime en Ismaël Debjani doen een gooi naar een finaleplaats in de eerste reeks. . Het is nu tijd voor de reeksen van de 1.500 meter. Tarik Moukrime en Ismaël Debjani doen een gooi naar een finaleplaats in de eerste reeks.

clock 20:15 20 uur 15. Niels Pittomvils is na het hoogspringen opgerukt naar de 11e plaats in de tussenstand van de tienkamp. Onze landgenoot sprong over 2,02 meter, goed voor 822 punten. . Niels Pittomvils is na het hoogspringen opgerukt naar de 11e plaats in de tussenstand van de tienkamp. Onze landgenoot sprong over 2,02 meter, goed voor 822 punten.

clock 20:14 20 uur 14. Van den Broeck: "Maakt deel uit van een leerproces". Van den Broeck: "Maakt deel uit van een leerproces"

clock 20:13 20 uur 13. Laus: "Vandaag is toch een mooie weerwraak voor het WK". Laus: "Vandaag is toch een mooie weerwraak voor het WK"

clock 19:59 19 uur 59. Naomi Van Den Broeck is uitgeschakeld in de reeksen van de 400 meter. Naomi Van Den Broeck is uitgeschakeld in de reeksen van de 400 meter

clock 19:55 19 uur 55. Geen halve finale voor Van den Broeck. Naomi Van den Broeck komt er niet aan te pas in haar reeks. In de moeilijke binnenbaan komt ze in 52"80 als 7e over de finish en daarmee is ze uitgeschakeld. . Geen halve finale voor Van den Broeck Naomi Van den Broeck komt er niet aan te pas in haar reeks. In de moeilijke binnenbaan komt ze in 52"80 als 7e over de finish en daarmee is ze uitgeschakeld.

clock 19:50 19 uur 50. Camille Laus plaatst zich voor de halve finales van de 400 meter. Camille Laus plaatst zich voor de halve finales van de 400 meter

clock 19:45 19 uur 45. Laus als 4e. Laus kwam als vijfde de laatste rechte lijn in en kon nog 1 plaatsje opschuiven. Met 51"91 heeft ze voorlopig wel de beste verliezende tijd in handen. Tenzij de top 6 in de laatste reeks sneller loopt, heeft ze haar ticket voor de halve finales beet. . Laus als 4e Laus kwam als vijfde de laatste rechte lijn in en kon nog 1 plaatsje opschuiven. Met 51"91 heeft ze voorlopig wel de beste verliezende tijd in handen. Tenzij de top 6 in de laatste reeks sneller loopt, heeft ze haar ticket voor de halve finales beet.

clock 19:43 19 uur 43. Camille Laus staat klaar in de startblokken voor haar reeks op de 400 meter. De top 3 stoot rechtstreeks door. . Camille Laus staat klaar in de startblokken voor haar reeks op de 400 meter. De top 3 stoot rechtstreeks door.

clock 13:28 13 uur 28. Afspraak vanavond. De ochtendsessie van de eerste dag op het EK atletiek is hierbij afgelopen. Om 18.30 uur begint Niels Pittomvils er opnieuw aan, met het hoogspringen. Later op de avond zijn er de reeksen van de 400 meter, bij de mannen en vrouwen, en de reeksen van de 1.500 meter, met daarbij 3 Belgen. . Afspraak vanavond De ochtendsessie van de eerste dag op het EK atletiek is hierbij afgelopen. Om 18.30 uur begint Niels Pittomvils er opnieuw aan, met het hoogspringen. Later op de avond zijn er de reeksen van de 400 meter, bij de mannen en vrouwen, en de reeksen van de 1.500 meter, met daarbij 3 Belgen.

clock 13:21 13 uur 21. Tussenstand tienkamp (3/10). 1. Simon Ehammer (Zwi) - 2845 ptn 2. Dario Dester (Ita) - 2591 3. Pawel Wiesolek (Pol) - 2563 4. Rik Taam (Ned) - 2525 13. Niels Pittomvils - 2434 . Tussenstand tienkamp (3/10) 1. Simon Ehammer (Zwi) - 2845 ptn

2. Dario Dester (Ita) - 2591

3. Pawel Wiesolek (Pol) - 2563

4. Rik Taam (Ned) - 2525

13. Niels Pittomvils - 2434

clock 13:20 13 uur 20. Pittomvils 13e na 3 onderdelen. Niels Pittomvils heeft zich nog gevoelig verbeterd in het kogelstoten, tot 15,25 meter. Dat levert hem 805 punten op. Hij heeft er nu 2434 na 3 onderdelen, goed voor de 13e plaats. . Pittomvils 13e na 3 onderdelen Niels Pittomvils heeft zich nog gevoelig verbeterd in het kogelstoten, tot 15,25 meter. Dat levert hem 805 punten op. Hij heeft er nu 2434 na 3 onderdelen, goed voor de 13e plaats.

clock 13:08 13 uur 08. Bij zijn tweede poging werpt Niels Pittomvils de kogel 14,64 meter ver. Kan hij zich nog verbeteren bij zijn laatste worp? . Bij zijn tweede poging werpt Niels Pittomvils de kogel 14,64 meter ver. Kan hij zich nog verbeteren bij zijn laatste worp?

clock 12:51 12 uur 51. De eerste poging van Pittomvils bij het kogelstoten is een nulworp. Hij heeft nog twee pogingen. . De eerste poging van Pittomvils bij het kogelstoten is een nulworp. Hij heeft nog twee pogingen.

clock 11:53 11 uur 53. Pittomvils staat na 2 van de 10 onderdelen op de 16e plaats. De Zwitser Simon Ehammer wint zijn 2e onderdeel op een rij (met een sprong van 8,31 meter!) en leidt met een paar straten voorsprong. De tienkampers krijgen nu een klein uurtje rust tot het volgende onderdeel, het kogelstoten. . Pittomvils staat na 2 van de 10 onderdelen op de 16e plaats. De Zwitser Simon Ehammer wint zijn 2e onderdeel op een rij (met een sprong van 8,31 meter!) en leidt met een paar straten voorsprong.



De tienkampers krijgen nu een klein uurtje rust tot het volgende onderdeel, het kogelstoten.

clock 11:36 11 uur 36. Pittomvils doet het! Niels Pittomvils heeft het spannend gemaakt, maar met 7,10 meter krijgt hij toch een sterke sprong achter zijn naam. Het is bovendien zijn beste sprong van het seizoen, goed voor 838 punten. . Pittomvils doet het! Niels Pittomvils heeft het spannend gemaakt, maar met 7,10 meter krijgt hij toch een sterke sprong achter zijn naam. Het is bovendien zijn beste sprong van het seizoen, goed voor 838 punten.

clock 11:36 11 uur 36. Rosius en Nkansa vieren hun kwalificatie. Rosius en Nkansa vieren hun kwalificatie