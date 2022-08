Geen nieuw goud, wel 8e plaats voor Koen Naert: "Ontgoocheld, maar kan mij niets verwijten"

In 2018 beleefde Koen Naert in Berlijn zijn gloriedag door verrassend de Europese marathontitel in de wacht te slepen. 4 jaar later stond Naert even verderop in Duitsland opnieuw aan de start, nu wél met medaillehoop.



Nicolaï Saké en Soufiane Bouchikhi offerden zich in het eerste deel van de marathon volledig op om Naert uit de wind te zetten. Maar na een versnelling van de Israëliërs vielen de eerste maskers af, ook bij Naert.



Hij kon daarna wel opnieuw aanpikken, maar de geschiedenis herhaalde zich bij een nieuwe versnelling. Naert zocht zijn eigen tempo, wat hem nog een 8e plaats opleverde.



In de strijd om het goud leek Maru Teferi uit Israël te triomferen. Maar Richard Ringer, die al een tijdje aan de rekker had gehangen, vond onderaan in zijn tank nog een sprankeltje energie voor een fabelachtige eindsprint. De vele fans in München werden gek toen hij vlak voor het lint Teferi nog voorbijsnelde.