Na Portugees potje verstoppertje staat Nkansa als nieuwkomer op het EK: "Goed gevoel bij Belgian Rockets"

"Ik ben heel goed ontvangen door de Belgische selectie en dan vooral door de Belgian Rockets (het 4x100m-vrouwenteam), waar ik mee op stage ben geweest. We hebben een hechte band gecreëerd en ik kijk enorm uit naar dit EK!"

Een nobele onbekende tot enkele maanden geleden en nu staat Nkansa dus op het EK. "Het is een totaal nieuwe ervaring voor mij", glundert Nkansa. "Dit is pas mijn eerste internationale toernooi en ik ben héél blij om hier te mogen zijn en België te vertegenwoordigen."

Van maandag tot zondag staat het Duitse München in het teken van het EK atletiek. Om iets na 11 uur 's morgens is het al de beurt aan sprintster Delphine Nkansa. 2 maanden geleden werd ze nog Belgisch kampioen op de 200 meter.

Hoe komt het dat het grote publiek Nkansa tot voor kort nog niet kende?

"Omdat ik niet in België woonde. Toen ik 3 jaar oud was, verhuisde ik met mijn familie naar Portugal omdat mijn vader daar werk had gevonden. Daar ben ik ook begonnen met atletiek."

"Nadien heb ik ook nog in Parijs gestudeerd en uiteindelijk was het de Belgische atletiekbond die me heeft gecontacteerd."

"Ze vroegen me om mee te doen met de Europese kampioenschappen bij de jeugdreeksen, maar daarom leek ik een beetje verstopt."

"Ik heb aan medesprintster Mariam Oulare gevraagd hoe het was om voor de Belgische ploegen te lopen en hoe het er in België aan toe ging en zo is deze trein vertrokken."