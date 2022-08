Na het meest succesvolle WK atletiek, nu ook meest succesvolle EK?

Medaillekans 1&2: Thiam en Vidts op de zevenkamp

Op de zevenkamp mogen we ook nog supporteren voor Noor Vidts. "Tegenover het WK is alleen de Amerikaanse Anna Hall er niet bij. Dan schuift Vidts in principe een plekje op. Het wordt niet simpel voor haar om een medaille te pakken, maar het kan. Ze maakt zeker kans. Nogmaals, deze zevenkamp komt heel snel na het WK dus het is afwachten of er atletes nog met kleine blessures sukkelen. Dat zal veel bepalen."

"Het verbaasde mij dat ze deelneemt hier, maar ze lijkt er opnieuw meer plezier in te hebben. Zeker tegenover het olympische jaar, toen leed ze onder de druk. Dat ze hier staat, wijst toch op goesting. Want ze heeft dit niet echt nodig."

En welke kleur heeft die medaille dan? "Daar zal Nederland een woordje over meespreken. In principe is dat goud voor Thiam, maar in Eugene was het uiteindelijk relatief nipt in de strijd tegen Anouk Vetter. Het is dus afwachten hoe zij dat WK verteerd heeft en hoe Nafi het zelf verteerd heeft."

Nafi Thiam, kersvers wereldkampioene, lijkt alvast een certitude op een medaille. "Dat is altijd gevaarlijk om te zeggen. Je moet het ook nog eerst doen", vertelt Marc Willems, voor Sporza in Duitsland. "Maar goed, als er geen ongevallen gebeuren of ze raakt niet geblesseerd, is ze wel de grootste kans op een Belgische medaille."

Op het vorige EK, in 2018 in Berlijn, won België zes medailles. Een groot succes. Op het WK in Eugene enkele weken geleden deed de Belgische ploeg het ook uitstekend. Het was met drie medailles het meest succesvolle WK ooit voor ons land. Er wordt dus wel wat verwacht van de Belgen in München.

Medaillekans 3&4: De Belgian Tornados en Cheetahs

"De twee 4x100m-ploegen, dat is pas het begin van een project. Ik hoop dat ze een goede tijd lopen en ervaring opdoen. Maar daar zullen we wellicht niets rapen. Tenzij er veel landen stokken laten vallen", lacht Willems.

En de Cheetahs? "Die kunnen toch in de buurt komen. Ze spreken het ook uit. Bolingo komt er nu bij, Hanne Claes misschien, die kern is ook breder. In het verleden waren ze er al eens niet ver vanaf."

"Zonder ongelukken pakken de Belgian Tornados ook een medaille", schat Willems in. "Ze zijn hier tenslotte titelverdediger. Hun basis is breder dan op het WK. Jonathan Borlée wordt misschien gerecupereerd, misschien is Sacoor ook opnieuw iets beter."

Medaillekans 5: Koen Naert op de marathon

Ook op de marathon heeft België een titelverdediger in huis: Koen Naert. "Naar ik gelezen heb, heeft hij een goede voorbereiding achter de rug."

"De marathon is wel wat moeilijk in te schatten want een heel deel heeft dit jaar nog geen tijd gelopen. En anderen hebben in het voorjaar in Sevilla waanzinnige tijden gelopen. Maar het waren er zoveel dat ik me afvraag of ze daar de meter wel goed hadden gelegd."

"Ik denk dat hij zal meespelen voor een medaille, en dat hij misschien zelfs zijn titel kan verlengen. Een kampioenschapsmarathon is ook iets speciaals en Naert zal zeker niets aan het toeval overlaten. Het is een bescheiden en verstandige man dus hij roept zelf niet dat hij de favoriet is. Maar in zijn achterhoofd houdt hij er zelf ook rekening mee, denk ik."

Op de marathon staan er maar weinig atleten aan de start die ook al het WK liepen, ook geen Bashir Abdi dus. "Zo'n inspanning zit toch weken in je lijf."